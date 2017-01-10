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NATIONAL CHAMPIONSHIP: CLEMSON 35, ALABAMA 31

Marla Ridenour: Clemson’s Deshaun Watson worth the risk with Browns’ No. 1 pick

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: January 10, 2017 - 01:48 PM | Updated: January 12, 2017 - 10:51 AM
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Clemson's Deshaun Watson holds up the championship trophy after the college football playoff championship game against Alabama Tuesday in Tampa. Clemson won 35-31. (AP Photo/David J. Phillip)

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