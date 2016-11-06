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Marla Ridenour: Cowboys find cornerstones of franchise in draft, Browns find futility

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 6, 2016 - 08:32 PM | Updated: November 7, 2016 - 10:29 AM
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Cleveland Browns wide receiver Corey Coleman signs and trades jerseys with Dallas Cowboys running back Ezekiel Elliott after the game on Sunday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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