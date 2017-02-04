All CATEGORIES
☰ Menu

Super Bowl LI: PATRIOTS vs. FALCONS

Marla Ridenour: Falcons’ path to Super Bowl LI aided by gaffes of four Browns regimes

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 4, 2017 - 04:23 PM | Updated: February 5, 2017 - 10:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Jan. 3, 2016, file photo, Cleveland Browns center Alex Mack stands on the sideline during an NFL football game against the Pittsburgh Steelers , in Cleveland. A person familiar with the decision says Browns Pro Bowl center Alex Mack is voiding the final three years of his contract and will become a free agent. Mack was set to make $24 million over the next three years, but chose to opt out of the deal, said the person who spoke Wednesday, March 2, 2016, to The Associated Press on condition of anonymity because of the sensitivity of the talks. (AP Photo/David Richard, File)


MORE IN SPORTS

cavs14cutweb Michael Conroy - AP
Cavaliers forward Kevin Love to get second opinion on ailing knee

INDEPENDENCE: While the Cavaliers are busy flying to Minnesota for Tuesday’s game against the Timberwolves, Kevin Love is off to get a second opinion on his ailing left knee.

zmen14cutweb
University of Akron men’s basketball: Zips, coach Keith Dambrot continue to reach milestones
Kent State men’s basketball: Golden Flashes look to rediscover recipe for success in crucial game against Miami
High school scores, summaries and schedules — Feb. 13
High school roundup: Carley Kandel leads Northwestern to victory in girls basketball
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next