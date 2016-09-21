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Marla Ridenour: Josh Gordon continues to test Browns’ tolerance for drama by dodging paternity test

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 21, 2016 - 06:37 PM | Updated: September 22, 2016 - 12:38 AM
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In this Sept. 1 photo, Cleveland Browns wide receiver Josh Gordon walks off the field after an preseason game, in Cleveland. Suspended Browns wide receiver Josh Gordon has had an arrest warrant issued against him in a paternity case. Gordon did not address several subpoenas and a Cuyahoga County judge issued the warrant last month, the county's prosecutor's office confirmed Wednesday. (AP Photo/David Richard)


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