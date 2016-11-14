All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Sashi Brown’s refusal to admit quarterback mistakes in 2016 draft doesn’t bode well for Browns’ future

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 14, 2016 - 08:01 PM

MORE IN SPORTS

Browns exec Sashi Brown confident new regime will be spared despite losing, get chance to carry out plan it’s still optimistic about - 7:53 PM

BEREA: Browns head of football operations Sashi Brown broke his silence Monday to tell the world that the NFL’s only winless team will stick together, stick to its plan and eventually stick it to its skeptics.

Cavaliers take aim at Warriors’ record for 3-pointers set last season - 7:38 PM
zsoc15cut_01
UA men’s soccer: Zips will host Villanova in first round of NCAA Tournament
parade15
Browns fan is organizing a parade should the Cleveland Browns go 0-16
zsoc14cutweb
Marla Ridenour: UA men’s soccer team finds right blend of young and old in Nick of time
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next