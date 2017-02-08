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Marla Ridenour: Trade for Patriots’ Jimmy Garoppolo might be Browns’ best quarterback option, but don’t give up the No. 1 pick

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 8, 2017 - 12:37 PM | Updated: February 9, 2017 - 02:45 PM
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New England Patriots quarterback Jimmy Garoppolo speaks with members of the media in the team's locker room following practice, Jan. 12, in Foxborough, Mass. (AP Photo/Steven Senne)

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