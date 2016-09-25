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Marla Ridenour: With historical all-around performance, quarterback-turned-receiver Terrelle Pryor ignites Browns’ passion

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 25, 2016 - 08:57 PM | Updated: September 26, 2016 - 12:46 PM
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Cleveland Browns wide receiver Terrelle Pryor (11) runs the ball during an NFL football gamea, Sunday, Sept. 25, 2016, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Wilfredo Lee)

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