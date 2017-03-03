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Browns: 2017 NFL combine

Mitchell Trubisky confident he wouldn’t be crushed by pressure of playing quarterback for hometown Browns

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 3, 2017 - 05:54 PM | Updated: March 4, 2017 - 10:43 AM
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North Carolina quarterback Mitch Trubisky (10) carries the ball ahead of Georgia Tech's Francis Kallon (92) during the second half of a game in Chapel Hill, N.C., Nov. 5, 2016. (AP Photo/Ben McKeown)


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