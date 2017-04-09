All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Myles Garrett says Browns coach Hue Jackson told him he’d be happy to draft him, vows to haunt team if it doesn’t make him top pick

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 9, 2017 - 07:10 PM | Updated: April 10, 2017 - 02:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Former Texas A&M defensive end Myles Garrett smiles during Texas A&M Pro Day at the NCAA football team's indoor training facility, Thursday, Match 30, 2017, in College Station, Texas. The event is to showcase players for the upcoming NFL football draft. (AP Photo/Eric Christian Smith)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Indians: Matchups for upcoming games - 11:04 PM

TUESDAY: White Sox at Indians

NFL notebook: Steelers players under fire by NFL over casino appearance - 11:04 PM
cavs11_06
Heat 124, Cavaliers 121 (OT): Cavs’ late-game struggles continue in costly loss to Heat - 10:59 PM
tribe11_02
Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017
Purple power is back as RubberDucks celebrate Canal Park’s 20th birthday
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next