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Myles Garrett says Browns coach Hue Jackson told him he’d be happy to draft him, vows to haunt team if it doesn’t make him top pick

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 9, 2017 - 07:10 PM | Updated: April 10, 2017 - 02:11 PM
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Former Texas A&M defensive end Myles Garrett smiles during Texas A&M Pro Day at the NCAA football team's indoor training facility, Thursday, Match 30, 2017, in College Station, Texas. The event is to showcase players for the upcoming NFL football draft. (AP Photo/Eric Christian Smith)

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