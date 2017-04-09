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Myles Garrett says Browns coach Hue Jackson told him he’d be happy to draft him, vows to haunt team if it doesn’t make him top pick

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 9, 2017 - 07:10 PM | Updated: April 9, 2017 - 07:25 PM

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