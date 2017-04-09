All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Myles Garrett says Browns coach Hue Jackson told him he’d be happy to draft him, vows to haunt team if it doesn’t make him top pick

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 9, 2017 - 07:10 PM | Updated: April 10, 2017 - 02:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Former Texas A&M defensive end Myles Garrett smiles during Texas A&M Pro Day at the NCAA football team's indoor training facility, Thursday, Match 30, 2017, in College Station, Texas. The event is to showcase players for the upcoming NFL football draft. (AP Photo/Eric Christian Smith)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe11_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017 - 6:07 PM

The Indians return to the friendly confines of Progressive Field on Tuesday after an extended spring training because of the World Baseball Classic and a weeklong road trip to begin the 2017 season.

Purple power is back as RubberDucks celebrate Canal Park’s 20th birthday - 7:06 PM
AP17089641172385
Myles Garrett says Browns coach Hue Jackson told him he’d be happy to draft him, vows to haunt team if it doesn’t make him top pick
cavs10cutweb
Hawks 126, Cavaliers 125 (OT): Cavs blow 26-point lead in fourth quarter in stunning loss
Indians Opening Day facts - 8:29 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next