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Myles Garrett steals spotlight at combine in quest to convince Browns to pick him at No. 1 over Jonathan Allen, quarterbacks

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 5, 2017 - 02:37 PM | Updated: March 5, 2017 - 04:36 PM
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Texas A&M defensive end Myles Garrett is seen after competing in the bench press at the 2017 NFL football scouting combine Saturday, March 4, 2017, in Indianapolis. (AP Photo/Gregory Payan)

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