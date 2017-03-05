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Myles Garrett steals spotlight at combine in quest to convince Browns to pick him at No. 1 over Jonathan Allen, quarterbacks

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 5, 2017 - 02:37 PM
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Texas A&M defensive end Myles Garrett competes in the 40-yard dash at the 2017 NFL football scouting combine Sunday in Indianapolis. (AP Photo/Gregory Payan)

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