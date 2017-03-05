Myles Garrett steals spotlight at combine in quest to convince Browns to pick him at No. 1 over Jonathan Allen, quarterbacks

PHA+SU5ESUFOQVBPTElTOiBUZXhhcyBBJmFtcDtNIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgTXlsZXMgR2FycmV0
dCBpcyB0aGUgZmF2b3JpdGUgaW4gdGhlIGV5ZXMgb2YgdmlydHVhbGx5IGFsbCBkcmFmdCBhbmFs
eXN0cyB0byBiZSBzZWxlY3RlZCBmaXJzdCBvdmVyYWxsIGJ5IHRoZSBCcm93bnMgb24gQXByaWwg
MjcsIGJ1dCBoZSYjODIxNztzIG5vdCBvdmVybG9va2luZyBBbGFiYW1hIGRlZmVuc2l2ZSB0YWNr
bGUgSm9uYXRoYW4gQWxsZW4gYXMgYSBjYW5kaWRhdGUgZm9yIHRoZSB0b3AgcGljay48L3A+PHA+
U28gR2FycmV0dCBwZXJmb3JtZWQgU3VuZGF5IGF0IHRoZSBORkwgU2NvdXRpbmcgQ29tYmluZSBh
cyBpZiBoZSYjODIxNztzIHRha2luZyBub3RoaW5nIGZvciBncmFudGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
W0FsbGVuIGlzXSBnb2luZyBmb3IgTm8uIDEuIFNvIGFtIEksJiM4MjIxOyBHYXJyZXR0IHNhaWQg
U2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIEluZGlhbmEgQ29udmVudGlvbiBDZW50ZXIuICYjODIyMDtUaGVyZSYj
ODIxNztzIG5vdCByZWFsIGFuaW1vc2l0eSBiZXR3ZWVuIHVzLCBidXQgd2UmIzgyMTc7cmUgdnlp
bmcgZm9yIGEgc3BvdC4gSSBnb3QgdG8gZ2V0IGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWx0aG91Z2ggdGhl
cmUmIzgyMTc7cyBhbHNvIGEgcG9zc2liaWxpdHkgdGhlIEJyb3ducyBjb3VsZCBwaWNrIGEgcXVh
cnRlcmJhY2sgYXQgTm8uIDEgJiM4MjEyOyBDbGVtc29uJiM4MjE3O3MgRGVzaGF1biBXYXRzb24g
YW5kIE5vcnRoIENhcm9saW5hJiM4MjE3O3MgTWl0Y2hlbGwgVHJ1Ymlza3kgZXhjZWxsZWQgYXQg
dGhlIGNvbWJpbmUgJiM4MjEyOyBHYXJyZXR0IGNvbnRpbnVlZCB0byBidWlsZCBhbiBpbmNyZWRp
Ymx5IHN0cm9uZyBjYXNlIGZvciBoaW1zZWxmIHdpdGggYSBzdGVsbGFyIGNvbWJpbmUgd29ya291
dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIG1hZGUgdGhlIEJyb3ducyYjODIxNzsgY2hvaWNlIGEgbG90IGVh
c2llciwmIzgyMjE7IE5GTERyYWZ0U2NvdXQuY29tIGFuYWx5c3QgRGFuZSBCcnVnbGVyIHNhaWQg
YXQgdGhlIGNvbWJpbmUuICYjODIyMDtbQ29sbGVnZSBnYW1lXSB0YXBlIGlzIDgwIHBlcmNlbnQg
b2YgdGhlIGV2YWx1YXRpb24uIFlvdSBoYXZlIHRvIGhhdmUgdGhlIHRhcGUsIGJ1dCB5b3Ugd2Fu
dCB0aGUgY29tYmluZSB0byBtYXRjaCB1cC4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgdGhlIGNvbWJpbmUg
aXMuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBiaWcgY3Jvc3MtY2hlY2tpbmcgZXhlcmNpc2UuIFNvIGFzIGxvbmcg
YXMgaGUgc2hvd3MgaW4gdGhlc2UgZHJpbGxzIGF0IHRoZSBjb21iaW5lIHdoYXQgaGUgc2hvd3Mg
b24gdGFwZSwgdGhlbiBpdCBvbmx5IGNvbmZpcm1zIGl0LiBCdXQgSSB0aGluayBHYXJyZXR0IGV2
ZW4gd2VudCBmdXJ0aGVyIHRoYW4gdGhhdCB3aXRoIGhpcyBwZXJmb3JtYW5jZS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0hlIGNhbWUgdG8gSW5keSwgaGUgc2FpZCBpdCBkdXJpbmcgaGlzIHByZXNzIGNvbmZlcmVu
Y2UsICYjODIxNjtJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gc2hvdyBldmVyeW9uZSB3aHkgSSBiZWxvbmcg
YXQgdGhlIE5vLiAxIHBpY2suJiM4MjE3OyBHaXZlIGhpbSBjcmVkaXQuIEhlIGxpdmVkIHVwIHRv
IGl0LiBJdCYjODIxNztzIGV4YWN0bHkgd2hhdCBoZSBkaWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CcnVnbGVy
IHNhaWQgdGhlIEJyb3ducyBhcmUgcHJvYmFibHkgYmV0dGVyIG9mZiB1c2luZyB0aGUgMTJ0aCBv
dmVyYWxsIHBpY2sgdG8gdGFrZSBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrLCBldmVuIGlmIGl0IG1lYW5zIHRyYWRp
bmcgdXAsIHRoYW4gcGlja2luZyBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGF0IE5vLiAxIGluc3RlYWQgb2YgR2Fy
cmV0dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBzdGlsbCBuZWVkIHRoZSBxdWFydGVyYmFjaywmIzgyMjE7
IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJcyB0aGVyZSBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHRvIGZhbGwgaW4gbG92ZSB3
aXRoIHRvIHRha2UgYXQgb25lPyBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cuIEkgdGhpbmsgeW91IHRha2Ug
R2FycmV0dCBhbmQgaWYgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHlvdSByZWFsbHksIHJl
YWxseSBsaWtlLCB1c2UgMTIsIHBhY2thZ2UgYSBwaWNrLCBnbyB1cCBhbmQgeW91IGdldCBoaW0u
IEJ1dCBkb24mIzgyMTc7dCBsb3NlIHRoZSBzdXJlIHRoaW5nLCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHN1
cmUgdGhpbmcsIGJ1dCB0aGUgY2xvc2VzdCB0aGluZyB0byBhIHN1cmUgdGhpbmcuIERvbiYjODIx
Nzt0IHBhc3MgdXAgR2FycmV0dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdhcnJldHQsIDYtZm9vdC00JiMxODk7
IGFuZCAyNzIgcG91bmRzLCBwb3N0ZWQgYW4gb2ZmaWNpYWwgdGltZSBvZiA0LjY0IHNlY29uZHMg
aW4gdGhlIDQwLXlhcmQgZGFzaC4gSGlzIHVub2ZmaWNpYWwgdGltZXMgd2VyZSA0LjY0IGFuZCA0
Ljc0IHNlY29uZHMgd2l0aCAxMC15YXJkIHNwbGl0cyBvZiAxLjYzIGFuZCAxLjY5IHNlY29uZHMu
IEdhcnJldHQgYWxzbyBsZWQgYWxsIGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFuIHdpdGggYSA0MS1pbmNoIHZl
cnRpY2FsIGp1bXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZWxsbywgQ2xldmVsYW5kLCYjODIyMTsgTkZMIE5l
dHdvcmsgZHJhZnQgZ3VydSBNaWtlIE1heW9jayBzYWlkIGR1cmluZyB0aGUgdGVsZWNhc3QgYWZ0
ZXIgR2FycmV0dCYjODIxNztzIGZpcnN0IDQwLjwvcD48cD5ORkwuY29tIGFuYWx5c3QgYW5kIGxv
bmd0aW1lIE5GTCBwbGF5ZXIgcGVyc29ubmVsIG1hbiBHaWwgQnJhbmR0IHR3ZWV0ZWQsICYjODIy
MDtNeWxlcyBHYXJyZXR0IGluIHRoZSA0MC4gRXZlcnlvbmUgcGxheWluZyBmb3Igc2Vjb25kIHBs
YWNlLiBTY291dCBiZWhpbmQgbWU6ICYjODIxNjtXZSBjYW4gYWxsIGdvIGhvbWUgbm93LiYjODIx
NzsmIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3MgYnV6eiBhdCB0aGUgY29tYmluZSB0aGF0IG5l
dyBCcm93bnMgZGVmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIEdyZWdnIFdpbGxpYW1zIGxvdmVzIEdhcnJl
dHQsIGFuZCB0aGUgZnJhbmNoaXNlIGhhZCB0byBiZSBibG93biBhd2F5IGJ5IEdhcnJldHQmIzgy
MTc7cyB3b3Jrb3V0LiBDb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiB3YXMgc2hvd24gb24gTkZMIE5ldHdvcmsg
d2F0Y2hpbmcgR2FycmV0dCYjODIxNztzIGRhenpsaW5nIDQwLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGlu
ayB0aGVyZSB3aWxsIGJlIGEgbG90IG9mIEdhcnJldHQgamVyc2V5cyBhdCBGaXJzdEVuZXJneSBb
U3RhZGl1bV0gbmV4dCB5ZWFyLCYjODIyMTsgQnJ1Z2xlciBzYWlkLjwvcD48cD5HYXJyZXR0JiM4
MjE3O3MgNDAgdGltZSBpcyBjb21wYXJhYmxlIHRvIHRob3NlIG9mIG90aGVyIGRlZmVuc2l2ZSBl
bmRzIHdobyB3ZXJlIE5vLiAxIHBpY2tzLiBBdCA2LTUmIzE4ODsgYW5kIDI2NiBwb3VuZHMsIEph
ZGV2ZW9uIENsb3duZXkgcG9zdGVkIGEgdGltZSBvZiA0LjUzIHNlY29uZHMgYXQgdGhlIDIwMTQg
Y29tYmluZS4gQXQgNi03IGFuZCAyOTUgcG91bmRzLCBNYXJpbyBXaWxsaWFtcyBoYWQgYSB0aW1l
IG9mIDQuNzEgc2Vjb25kcyBhdCB0aGUgMjAwNiBjb21iaW5lLiA8L3A+PHA+QXNrZWQgYWJvdXQg
dGhlIENsb3duZXkgY29tcGFyaXNvbiwgR2FycmV0dCBzYWlkLCAmIzgyMjA7SSB3YW50IHRvIGJl
IGNvbXBhcmVkIHRvIHRoZSBncmVhdGVzdC4gW0Nsb3duZXkgaXMgYW5dIGF0aGxldGljIGZyZWFr
IGp1c3QgbGlrZSBtZSwgYnV0IEkmIzgyMTc7bSBob2xkaW5nIG15IGJhciBwcmV0dHkgaGlnaC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkFuIG91dHN0YW5kaW5nIDQwIHRpbWUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBhdXRvbWF0
aWNhbGx5IG1ha2UgYSBkZWZlbnNpdmUgZW5kIHdvcnRoeSBvZiB0aGUgdG9wIHBpY2ssIHRob3Vn
aC4gQXQgNi00JiMxODg7IGFuZCAyNzMgcG91bmRzLCBFbW1hbnVlbCBPZ2JhaCBoYWQgYSA0MCB0
aW1lIG9mIDQuNjMgc2Vjb25kcyBhdCBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBjb21iaW5lLiBUaGUgQnJv
d25zIGNob3NlIGhpbSAzMm5kIG92ZXJhbGwsIGFuZCBoZSBoYWQgNSYjMTg5OyBzYWNrcyBhcyBh
IHJvb2tpZS48L3A+PHA+Q29tYmluZSB3b3Jrb3V0cyBhcmUgbm90IGNsb3NlIHRvIHRoZSBtb3N0
IGltcG9ydGFudCBwYXJ0IG9mIGFuIGV2YWx1YXRpb24sIGFuZCBBbGxlbiBpcyBzbyBpbXByZXNz
aXZlIG9uIHRhcGUgdGhhdCBNYXlvY2sgY29uc2lkZXJzIGhpbSBhICYjODIyMDtzYWZlciYjODIy
MTsgcGljayB0aGFuIEdhcnJldHQuPC9wPjxwPkdhcnJldHQmIzgyMTc7cyBlZmZvcnQgYW5kIHBy
b2R1Y3Rpb24gaXNuJiM4MjE3O3QgYXMgY29uc2lzdGVudCBhcyBBbGxlbiYjODIxNztzLCB0aG91
Z2ggaGlzIGZsYXNoZXMgb2YgZG9taW5hbmNlIGluIGNvbGxlZ2UgYW5kIGV5ZS1vcGVuaW5nIG1l
YXN1cmFibGVzIG1ha2UgTWF5b2NrIHRoaW5rIEdhcnJldHQgaGFzICYjODIyMDthIGhpZ2hlciBj
ZWlsaW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGZhY3QgR2FycmV0dCBpcyBwcm9qZWN0ZWQgdG8gcGxh
eSBhIG1vcmUgaW1wb3J0YW50IHBvc2l0aW9uIGluIHRoZSBORkwgdGhhbiBBbGxlbiBpcyBhIGh1
Z2UgZmFjdG9yLCB0b28uIEdhcnJldHQgaXMgYSBwcm90b3R5cGljYWwgZWRnZSBydXNoZXIsIGFu
ZCBBbGxlbiB3aWxsIHByb2JhYmx5IGJlIGJlc3QgYXMgYSBkZWZlbnNpdmUgdGFja2xlIGluIHRo
ZSBORkwuPC9wPjxwPkFsbGVuLCA2LTImIzg1NDE7IGFuZCAyODYgcG91bmRzLCBwb3N0ZWQgYW4g
b2ZmaWNpYWwgNDAgdGltZSBvZiA1LjAgc2Vjb25kcy4gSGlzIHVub2ZmaWNpYWwgdGltZXMgd2Vy
ZSA1LjAgYW5kIDUuMDIgc2Vjb25kcyB3aXRoIDEwLXlhcmQgc3BsaXRzIG9mIDEuNzQgYW5kIDEu
NzYgc2Vjb25kcy4gVGhlIHJlc3VsdHMgY291bGRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBtZXQgQWxsZW4mIzgy
MTc7cyBleHBlY3RhdGlvbnMgYmVjYXVzZSBoZSBzYWlkIFNhdHVyZGF5IGEgNC43IHdvdWxkIGJl
IGEgZ29vZCA0MCB0aW1lIGZvciBoaW0uPC9wPjxwPlN0aWxsLCBBbGxlbiYjODIxNztzIHJlc3Vt
ZSBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgZGlzY2FyZGVkLiBIZSBsaXN0ZWQgaGlzIGFiaWxpdHkgdG8g
cGxheSBhbGwgcG9zaXRpb25zIG9uIHRoZSBkZWZlbnNpdmUgbGluZSBhbmQgbGVhZCBhcyBoaXMg
c3RyZW5ndGhzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hhdCBJIGJyaW5nIGlzIGEgd2lubmluZyBhdG1vc3Bo
ZXJlLCB3aW5uaW5nIGF0dGl0dWRlLCBhIGxlYWRlciwgYSBndXkgd2hvJiM4MjE3O3MgZ29pbmcg
dG8gYnVzdCBoaXMgYnV0dCBldmVyeSBwbGF5LCBhIGd1eSB3aG8mIzgyMTc7cyBsb29raW5nIHRv
IGNvbWUgaW4gYW5kIG1ha2UgYW4gaW1tZWRpYXRlIGltcGFjdCwmIzgyMjE7IEFsbGVuIHNhaWQu
IDwvcD48cD5CdXQgdGhlcmUgaXMgYSBtZWRpY2FsIGNvbmNlcm4gd2l0aCBBbGxlbi4gSGUmIzgy
MTc7cyBoYWQgYm90aCBvZiBoaXMgc2hvdWxkZXJzIHN1cmdpY2FsbHkgcmVwYWlyZWQuIEhlIHNh
aWQgZG9jdG9ycyBoYXZlIHRvbGQgaGltIGhpcyBsZWZ0IHNob3VsZGVyIGlzIGFydGhyaXRpYyBi
dXQgd29uJiM4MjE3O3QgY2F1c2UgaGltIHByb2JsZW1zIGZvciAxNS0yMCB5ZWFycy4gSGUgc2Fp
ZCBoZSBoYXMgbm8gcmVzdHJpY3Rpb25zIGFuZCBmZWVscyBnb29kLjwvcD48cD5Ib3dldmVyLCBC
bGVhY2hlclJlcG9ydC5jb20mIzgyMTc7cyBNYXR0IE1pbGxlciByZXBvcnRlZCBzb21lIHNjb3V0
cyBoYXZlIGNvbmNlcm5zIGFib3V0IEFsbGVuJiM4MjE3O3Mgc2hvdWxkZXJzIGFuZCBmZWVsIGhl
IGNvdWxkIGRyb3AgdG8gdGhlIHJhbmdlIG9mIHBpY2tzIE5vcy4gMTItMTcuPC9wPjxwPkF0IHRo
ZSBjb21iaW5lLCBBbGxlbiBiZW5jaCBwcmVzc2VkIDIyNSBwb3VuZHMgMjEgdGltZXMsIDEyIHRp
bWVzIGZld2VyIHRoYW4gR2FycmV0dCYjODIxNztzIDMzIHJlcGV0aXRpb25zLiBBbGxlbiBhbHNv
IGhhZCBhIDMwLWluY2ggdmVydGljYWwganVtcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBjb21wZXRpdG9y
IGluIG1lIHdhbnRzIHRvIGJlIHRoZSBmaXJzdCBbcGlja10sJiM4MjIxOyBBbGxlbiBzYWlkLjwv
cD48cD5HYXJyZXR0IGFsc28gc3RyZXNzZWQgZ29pbmcgTm8uIDEgaXMgaW1wb3J0YW50IHRvIGhp
bS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHNob3dzIEkmIzgyMTc7bSB0b3AgZG9nLCBhdCBsZWFzdCBmcm9t
IHRoZSBiZWdpbm5pbmcsJiM4MjIxOyBHYXJyZXR0IHNhaWQuICYjODIyMDtPbmNlIEkmIzgyMTc7
bSBpbiB0aGUgTkZMIC4uLiBJIGhhdmUgdG8ga2VlcCBvbiByaXNpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5J
ZiB0aGUgY29tYmluZSBpcyBhbnkgaW5kaWNhdGlvbiwgaGUgaGFzIGFscmVhZHkgcmlzZW4gdG8g
dGhlIHRvcC48L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9o
aW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBG
b2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9O
YXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hB
Qko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9h
Ymouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9h
Pi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.