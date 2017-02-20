All CATEGORIES
☰ Menu

Nate Ulrich: Forecasting this crucial offseason for Browns

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 20, 2017 - 04:02 PM | Updated: February 20, 2017 - 08:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

New England Patriots quarterback Jimmy Garoppolo (10) leaves the field after an NFL football game against the Arizona Cardinals, Sunday, Sept. 11, 2016, in Glendale, Ariz. The Patriots won 23-21. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

hsnotes21cut Karen Schiely - Akron Beacon Journal
High school notebook: Copley seeks to finish regular season 22-0 for second year in a row in boys basketball; Manchester wins twice - 10:21 PM

The Copley boys basketball team will attempt to finish off its second consecutive undefeated regular season this week with a home game against Wooster on Tuesday and an away game at Green on Friday.

Copley (20-0) has won 45 regular-season games in a row. Wooster is 20-1 this season and Green is 8-11.

sbriefs21cut
Sports news roundup — compiled Feb. 20 - 11:14 PM
nba21cut_02
NBA: Trade season is underway in earnest — Cousins goes to Pelicans - 10:47 PM
High school scores, summaries and schedules — - 10:21 PM
private21cut_01
Flying coach: Many universities, including Ohio State, are using private planes - 10:06 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next