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Nate Ulrich: Forecasting this crucial offseason for Browns

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 20, 2017 - 04:02 PM
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New England Patriots quarterback Jimmy Garoppolo (10) leaves the field after an NFL football game against the Arizona Cardinals, Sunday, Sept. 11, 2016, in Glendale, Ariz. The Patriots won 23-21. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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