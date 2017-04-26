All CATEGORIES
☰ Menu

Nate Ulrich’s 2017 mock draft

Nate Ulrich’s 2017 mock draft: Myles Garrett or Mitchell Trubisky at No. 1?

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 26, 2017 - 09:17 PM | Updated: April 27, 2017 - 10:41 AM
RELATED STORIES
ON THE WEB

 

MOST POPULAR

Prev Next