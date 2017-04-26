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NFL DRAFT: BROWNS

Nate Ulrich’s Browns analysis: Best player, most valuable player can be had, but dream draft scenario likely calls for bold trade

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 26, 2017 - 05:56 PM
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Texas A&M defensive lineman Myles Garrett (15) is shown during the second half of the Texas Bowl, Dec. 28, 2016, in Houston. Kansas State won the game, 33-28. (AP Photo/Eric Christian Smith)

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