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Browns training camp

Nate Ulrich’s Browns analysis: Coach Hue Jackson faces serious temptation to start rookie quarterback DeShone Kizer right away

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 23, 2017 - 10:27 AM | Updated: July 24, 2017 - 04:48 PM
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Cleveland Browns' DeShone Kizer (7) looks to throw as Cody Kessler (6) looks on during the team's organized team activity at its NFL football training facility Wednesday, May 31, 2017, in Berea, Ohio. (AP Photo/Ron Schwane)


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