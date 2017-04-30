Nate Ulrich’s Browns analysis: Good first impression from draft warranted with understanding that QB decisions are defining

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5BbmFseXN0cyBhZ3JlZSB0aGUgQnJvd25zIGFy
ZSBzaWduaWZpY2FudGx5IGJldHRlciBvbiBwYXBlciBhZnRlciB0aGUgdGhyZWUtZGF5IE5GTCBE
cmFmdC4gPC9wPjxwPlRoZW4gYWdhaW4sIHRoZSB0ZWFtIHNob3VsZCBiZSB1cGdyYWRlZCBiZWNh
dXNlIGl0IHdhcyB3ZWxsIHBvc2l0aW9uZWQgd2l0aCAxMSBwaWNrcyBoZWFkaW5nIGludG8gdGhl
IG1hcmF0aG9uLjwvcD48cD5EcmFmdCBncmFkZXMgb3VnaHQgdG8gYmUgdGFrZW4gd2l0aCBhIGdy
YWluIG9mIHNhbHQgYmVjYXVzZSBubyBvbmUgY2FuIGJlIHN1cmUgaG93IHRoZXNlIHBsYXllcnMg
d2lsbCBwYW4gb3V0IHVudGlsIHR3byBvciB0aHJlZSB5ZWFycyBmcm9tIG5vdywgYnV0IGlmIHlv
dSB2aWV3IHRoZSBncmFkZXMgYXMgYSBzb3J0IG9mIGZpcnN0IGltcHJlc3Npb24sIHRoZSBCcm93
bnMgbWFkZSBhIGdvb2Qgb25lLjwvcD48cD5UaGV5IHJlY2VpdmVkIGFuIEEgZnJvbSBDQlNTcG9y
dHMuY29tJiM4MjE3O3MgUGV0ZSBQcmlzY28sIGFuIEEtIGZyb20gU3BvcnRzIElsbHVzdHJhdGVk
JiM4MjE3O3MgQ2hyaXMgQnVya2UsIE5GTC5jb20mIzgyMTc7cyBDaGFkIFJldXRlciBhbmQgQ0JT
U3BvcnRzLmNvbSYjODIxNztzIFJvYiBSYW5nIGFuZCBhIEIgZnJvbSBTQk5hdGlvbi5jb20mIzgy
MTc7cyBEYW4gS2FkYXIgYW5kIEVTUE4mIzgyMTc7cyBNZWwgS2lwZXIgSnIuPC9wPjxwPkIgZmVl
bHMgbGlrZSBhbiBhcHByb3ByaWF0ZSBncmFkZSBmb3IgYSBnb29kLCBidXQgbm90IGdyZWF0IGZp
cnN0IGltcHJlc3Npb24uPC9wPjxwPk1vc3Qgc2FuZSBwZW9wbGUgcHJvYmFibHkgd291bGQgaGF2
ZSByYXRoZXIgc2VlbiB0aGUgQnJvd25zIGZpbGwgYSBkaXJlIG5lZWQgYXQgd2lkZSByZWNlaXZl
ciBieSBkcmFmdGluZyBhdCBsZWFzdCBvbmUsIHdoaWNoIHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0LCBhbmQg
YXZvaWQgRmxvcmlkYSBkZWZlbnNpdmUgdGFja2xlIENhbGViIEJyYW50bGV5IChzaXh0aCByb3Vu
ZCwgTm8uIDE4NSBvdmVyYWxsKSBiZWNhdXNlIGhlIGFsbGVnZWRseSBwdW5jaGVkIGEgd29tYW4g
aW4gdGhlIGZhY2UgQXByaWwgMTMgYW5kIG1pZ2h0IGJlIGN1dCBpbiBhIGh1cnJ5IGRlcGVuZGlu
ZyBvbiB0aGUgb3V0Y29tZSBvZiB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIGludmVzdGlnYXRpb24gYW5kIG90
aGVyIGZhY3RvcnMuPC9wPjxwPkFnYWluLCBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgYSBncmVhdCBmaXJzdCBp
bXByZXNzaW9uLjwvcD48cD5CdXQgYmVjYXVzZSB0aGlzIGlzIGEgcXVhcnRlcmJhY2stc3RhcnZl
ZCBmcmFuY2hpc2Ugd2UmIzgyMTc7cmUgdGFsa2luZyBhYm91dCwgdGhpcyBkcmFmdCB3aWxsIHVs
dGltYXRlbHkgYmUgZGVmaW5lZCBub3Qgb25seSBieSBob3cgdGhlIGNhcmVlciBvZiBUZXhhcyBB
JmFtcDtNIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgYW5kIE5vLiAxIG92ZXJhbGwgcGljayBNeWxlcyBHYXJyZXR0
IHVuZm9sZHMsIGJ1dCBhbHNvIGJ5IHRoZSBkZWNpc2lvbnMgaW52b2x2aW5nIHRoZSBRQnMgdGhh
dCB1bHRpbWF0ZWx5IGxlZCB0byB0aGUgc2VsZWN0aW9uIG9mIE5vdHJlIERhbWUgcXVhcnRlcmJh
Y2sgRGVTaG9uZSBLaXplciBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIChOby4gNTIpLjwvcD48cD5UaGUg
Zmlyc3QgY2FsbCBjYW1lIGF0IE5vLiAxLCB3aGVyZSB0aGUgQnJvd25zIGNob3NlIEdhcnJldHQg
b3ZlciBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBxdWFydGVyYmFjayBNaXRjaGVsbCBUcnViaXNreSwgYSBNZW50
b3IgbmF0aXZlLiBFdmVuIHRob3VnaCBRQiBpcyB0aGUgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgcG9zaXRpb24s
IGl0JiM4MjE3O3MgaGFyZCB0byBhcmd1ZSBhZ2FpbnN0IGJldHRpbmcgb24gR2FycmV0dCYjODIx
NztzIEFsbC1Qcm8gcG90ZW50aWFsIGluc3RlYWQgb2YgVHJ1Ymlza3kmIzgyMTc7cyBzbWFsbCBz
YW1wbGUgc2l6ZSBvZiAxMyBzdGFydHMgaW4gY29sbGVnZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgZGlk
IHRoZSByaWdodCB0aGluZyBhdCBvbmUgd2l0aCBNeWxlcyBHYXJyZXR0LCYjODIyMTsgRVNQTiBh
bmFseXN0IFRvZGQgTWNTaGF5IHNhaWQgU3VuZGF5IGR1cmluZyBhIGpvaW50IGNvbmZlcmVuY2Ug
Y2FsbCB3aXRoIEtpcGVyLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyB0aGUgYmVzdCBwbGF5ZXIgaW4gdGhl
IGRyYWZ0LiBUaGVyZSB3YXMgYSBiaWcgZGlmZmVyZW5jZSBiZXR3ZWVuIE15bGVzIEdhcnJldHQg
YW5kIGFueSBvZiB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2tzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIENoaWNhZ28gQmVh
cnMgdHJhZGVkIHdpdGggdGhlIFNhbiBGcmFuY2lzY28gNDllcnMsIG1vdmluZyBmcm9tIE5vLiAz
IHRvIE5vLiAyIGFuZCB0YWtpbmcgVHJ1Ymlza3ksIHRoZSBwcmVzdW1lZCBmYXZvcml0ZSBvZiBC
cm93bnMgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gYW1vbmcgdGhlIFFCcyBpbiB0aGlzIGNsYXNzLiBUaGUg
QnJvd25zIGV4cGxvcmVkIHRyYWRpbmcgdXAgZnJvbSBOby4gMTIgYnV0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBt
YWtlIHRoZSBib2xkIG1vdmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiB5b3UgbGlrZWQgVHJ1Ymlza3ksIHdo
eSBkaWRuJiM4MjE3O3QgeW91IG1vdmUgdXAgdG8gTm8uIDIgdG8gc2VjdXJlIGhpbT8mIzgyMjE7
IE1jU2hheSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2VyZSB0aGV5IHRyeWluZyB0byBtb3ZlIHVwIHRvIE5vLiA1
IFtpbiBhIHRyYWRlIHdpdGggdGhlIFRlbm5lc3NlZSBUaXRhbnNdPyBJdCBkZXBlbmRzIG9uIHdo
YXQgcnVtb3IgeW91IGJlbGlldmUuIElmIHlvdSBsaWtlZCBUcnViaXNreSBlbm91Z2ggdG8gbW92
ZSB1cCB0byBmaXZlLCB5b3Ugc2hvdWxkIG1vdmUgdXAgdG8gdHdvIGFuZCBnbyBnZXQgaGltLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBhbHNvIGxpa2VkIFRleGFzIFRlY2ggcXVhcnRlcmJhY2sg
UGF0cmljayBNYWhvbWVzLCBidXQgdGhlIEthbnNhcyBDaXR5IENoaWVmcyB0cmFkZWQgdXAgZnJv
bSBOby4gMjcgdG8gTm8uIDEwIHRvIHRha2UgaGltIGJlZm9yZSB0aGUgTmV3IE9ybGVhbnMgU2Fp
bnRzLCBhdCBOby4gMTEsIGFuZCBCcm93bnMsIE5vLiAxMiwgd2VudCBvbiB0aGUgY2xvY2suPC9w
PjwhLS1QU1RZTEU9UEJSS19CcmVha0hlZC0tPjxwPlBhc3Npbmcgb24gYW5vdGhlcjwvcD48IS0t
UFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPldoZW4gdGhlIEJyb3ducyB3ZXJlIHVwIGF0IE5vLiAx
MiwgQ2xlbXNvbiBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXAtd2lubmluZyBxdWFydGVyYmFjayBEZXNo
YXVuIFdhdHNvbiB3YXMgc2l0dGluZyByaWdodCB0aGVyZSBmb3IgdGhlbSwgYWxvbmcgd2l0aCBz
ZXZlcmFsIHRvcC1yYXRlZCBwb3NpdGlvbiBwbGF5ZXJzLiA8L3A+PHA+QnV0IGEgeWVhciBhZnRl
ciB0aGV5IHBhc3NlZCBvbiBQaGlsYWRlbHBoaWEgRWFnbGVzIHF1YXJ0ZXJiYWNrIENhcnNvbiBX
ZW50eiBieSB0cmFkaW5nIGRvd24gZnJvbSBOby4gMiwgdGhlIEJyb3ducyBtb3ZlZCBkb3duIGZy
b20gTm8uIDEyICYjODIxMjsgd2hpY2ggdGhleSBhY3F1aXJlZCBhcyBwYXJ0IG9mIHRoYXQgYmxv
Y2tidXN0ZXIgd2l0aCB0aGUgRWFnbGVzICYjODIxMjsgdG8gTm8uIDI1IGluIGEgZGVhbCB3aXRo
IHRoZSBIb3VzdG9uIFRleGFucywgd2hvIHRoZW4gdG9vayBXYXRzb24uIFRoZSBCcm93bnMgcGlj
a2VkIHVwIGEgMjAxOCBmaXJzdC1yb3VuZCBwaWNrIGZyb20gdGhlIFRleGFucyBpbiB0aGUgdHJh
ZGUgYW5kIHVzZWQgTm8uIDI1IG9uIE1pY2hpZ2FuJiM4MjE3O3MgSmFicmlsbCBQZXBwZXJzLCB0
aGVpciBuZXcgcHJvamVjdGVkIHN0YXJ0aW5nIHN0cm9uZyBzYWZldHkuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhleSBnaWZ0LXdyYXBwZWQgV2VudHogdG8gUGhpbGFkZWxwaGlhLCYjODIyMTsgS2lwZXIgc2Fp
ZCBkdXJpbmcgdGhlIGNvbmZlcmVuY2UgY2FsbC4gJiM4MjIwO1RoZXkgZ2lmdC13cmFwcGVkIFdh
dHNvbiB0byBIb3VzdG9uIGFuZCBzYWlkLCAmIzgyMTY7T0ssIHlvdSB0YWtlIGhpbS4gV2UgZG9u
JiM4MjE3O3Qgd2FudCBoaW0uJiM4MjE3OyBTbyB0aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlaXIgcmlnaHQuIFRo
YXQmIzgyMTc7cyB0aGVpciBwcmVyb2dhdGl2ZS4gVGhleSBldmFsdWF0ZWQgW1dhdHNvbl0uIFRo
ZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGxpa2UgaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T24gdGhlIG90aGVyIGhhbmQs
IHRoZXkgbGlrZWQgS2l6ZXIgZW5vdWdoIHRvIHBpY2sgaGltIGF0IE5vLiA1Mi4gSGUgaGFzIHRy
ZW1lbmRvdXMgc2l6ZSBhbmQgYXJtIHN0cmVuZ3RoLCBidXQgaGlzIGFjY3VyYWN5IGFuZCBkZWNp
c2lvbiBtYWtpbmcgd2VyZSBwcm9ibGVtcyBsYXN0IHNlYXNvbiB3aGVuIE5vdHJlIERhbWUgd2Vu
dCA0LTggYSB5ZWFyIGFmdGVyIGhlIGxlZCB0aGUgdGVhbSB0byA4LTMuPC9wPjxwPklmIGhlIGRl
dmVsb3BzIGludG8gYSBmcmFuY2hpc2UgcXVhcnRlcmJhY2ssIHRoaXMgd291bGQgYmUgdGhlIGJl
c3QgZHJhZnQgdGhlIEJyb3ducyBoYXZlIGhhZCBpbiBkZWNhZGVzLiBJZiBoZSBkb2VzbiYjODIx
Nzt0IGFuZCBXZW50eiwgd2hvIHdlbnQgNy05IGFzIGEgcm9va2llLCBUcnViaXNreSBvciBXYXRz
b24gZG8gKHRlY2huaWNhbGx5LCB5b3UgY2FuIGluY2x1ZGUgTWFob21lcyBpZiB5b3Ugd2FudCks
IHRoZSBkZWNpc2lvbnMgaW52b2x2aW5nIHRob3NlIHBsYXllcnMgd2lsbCBoYXVudCBDbGV2ZWxh
bmQuPC9wPjxwPk5GTERyYWZ0U2NvdXQuY29tIGFuYWx5c3QgRGFuZSBCcnVnbGVyIGRpZG4mIzgy
MTc7dCBhc3NpZ24gZHJhZnQgZ3JhZGVzLCBidXQgaGUgbmFtZWQgdGhlIEJyb3ducyB0aGUgc2Vj
b25kLWJpZ2dlc3Qgd2lubmVyIG9mIHRoaXMgZHJhZnQsIHBsYWNpbmcgdGhlbSBiZWhpbmQgb25s
eSB0aGUgQ2luY2lubmF0aSBCZW5nYWxzLiBCcnVnbGVyIHdyb3RlLCAmIzgyMjA7UGljayBOby4g
NTIgbWlnaHQgYmUgbXkgZmF2b3JpdGUgb2YgdGhlIGRyYWZ0LCBsYW5kaW5nIEtpemVyLCB3aG8g
bmVlZHMgYSBsb3Qgb2Ygd29yaywgYnV0IGhlIGlzIGEgbG90dGVyeSB0aWNrZXQgYW5kIG91dHNp
ZGUgdGhlIHRvcC01MCBwaWNrcz8gT3V0c3RhbmRpbmcgdmFsdWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LaXBl
ciB0aG91Z2h0IHRoZSBCcm93bnMgc2hvdWxkIGhhdmUgcGlja2VkIFBpdHRzYnVyZ2gmIzgyMTc7
cyBOYXRlIFBldGVybWFuIGluIHRoZSBmaWZ0aCByb3VuZCBpbnN0ZWFkIG9mIEtpemVyIGluIHRo
ZSBzZWNvbmQsIGV4cGxhaW5pbmcgaGUgaGFkIGEgdGhpcmQtIG9yIGZvdXJ0aC1yb3VuZCBncmFk
ZSBvbiBLaXplciwgYnV0IEJydWdsZXImIzgyMTc7cyBhbmFseXNpcyBpcyBzcG90LW9uLiBBdCBO
by4gNTIsIGdhbWJsaW5nIG9uIEtpemVyIG1hZGUgc2Vuc2Ugb24gc28gbWFueSBsZXZlbHMuPC9w
PjxwPkJlZm9yZSB0aGUgZHJhZnQsIFNlbmlvciBCb3dsIEV4ZWN1dGl2ZSBEaXJlY3RvciBQaGls
IFNhdmFnZSB0b2xkIG1lIGhlIHdvcnJpZWQgUGV0ZXJtYW4gZG9lc24mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRo
ZSBhcm0gc3RyZW5ndGggbmVlZGVkIHRvIHRocml2ZSBvbiB0aGUgd2luZHkgbGFrZWZyb250IGlu
IENsZXZlbGFuZC4gQnV0IG5vIG9uZSBjYW4gZGVueSBLaXplciBpcyBwaHlzaWNhbGx5IGJ1aWx0
IGZvciBpdCBhbmQgdGhlIEFGQyBOb3J0aC48L3A+PHA+JiM4MjIwO01heWJlIGhlJiM4MjE3O3Mg
dGhlIGFuc3dlciBpZiBkZXZlbG9wZWQgcHJvcGVybHksJiM4MjIxOyBzYWlkIE1jU2hheSwgd2hv
IGhhZCBhIGxhdGUgc2Vjb25kLXJvdW5kIGdyYWRlIG9uIEtpemVyLCB3aG9tIHRoZSBCcm93bnMg
Y2hvc2Ugd2l0aCB0aGUgMjB0aCBwaWNrIG9mIHJvdW5kIHR3by4gJiM4MjIwO1lvdSYjODIxNzt2
ZSBnb3QgdG8gY29hY2ggb3V0IG9mIGhpbSB0aGUgdHdvIGhhcmRlc3QgdGhpbmdzIHRvIGNvYWNo
IG91dCBvZiBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrOiB0aGUgZGVjaXNpb24gbWFraW5nIGFuZCBpbmNvbnNpc3Rl
bmN5IHdpdGggYWNjdXJhY3kuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTbyB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0aGVp
ciB3b3JrIGN1dCBvdXQgZm9yIHRoZW0uIEJ1dCBJIGFsc28gd291bGQgc2F5IHRoYXQgeW91IGNv
dWxkIGFyZ3VlIFtLaXplciBhbmQgTWFob21lc10gaGF2ZSB0aGUgdHdvIGhpZ2hlc3QgdXBzaWRl
cyBpbiB0ZXJtcyBvZiBwaHlzaWNhbCBhYmlsaXR5IGFuZCB3aGF0IHRoZXkgY2FuIGRldmVsb3Ag
aW50byBpZiBicm91Z2h0IGFsb25nIHByb3Blcmx5LiYjODIyMTs8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QQlJL
X0JyZWFrSGVkLS0+PHA+RGV2ZWxvcG1lbnQgbmVlZGVkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5
VHh0LS0+PHA+VGhlIHZpdGFsIGluZ3JlZGllbnQgZm9yIEtpemVyIHdpbGwgYmUgcGF0aWVuY2Us
IHNvbWV0aGluZyBub3QgZW5vdWdoIHBlb3BsZSBydW5uaW5nIHRoZSBCcm93bnMgb3Igcm9vdGlu
ZyBmb3IgdGhlbSBoYXZlIGV4ZXJjaXNlZCBlbm91Z2ggaW4gcmVjZW50IHllYXJzLjwvcD48cD5N
Y1NoYXkgYWdyZWVzLiBGb3IgdGhlIHJlY29yZCwgaGUgbG92ZXMgdGhlIEJyb3ducyYjODIxNzsg
dGhpcmQgcGljayBvZiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQsIE1pYW1pIHRpZ2h0IGVuZCBEYXZpZCBOam9r
dSAoTm8uIDI5LCBhZnRlciBhIHRyYWRlIHVwIGZyb20gdGhlIGZpcnN0IHNwb3QgaW4gdGhlIHNl
Y29uZCByb3VuZCwgTm8uIDMzKSwgYW5kIHRoaW5rcyBoZSYjODIxNztsbCBtYWtlIGFuIGltbWVk
aWF0ZSBpbXBhY3QuIFdlIGFsbCBrbm93IHRoZSB0cmFuc2l0aW9uIHRvIHRoZSBORkwgaXNuJiM4
MjE3O3QgYXMgc2ltcGxlIGZvciBxdWFydGVyYmFja3MuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7RGVTaG9uZSBL
aXplciBpcyBhIGxvbmctdGVybSwgZGV2ZWxvcG1lbnRhbCBwcm9qZWN0LCYjODIyMTsgTWNTaGF5
IHNhaWQuICYjODIyMDtNYXliZSBoZSYjODIxNztzIG9uIHRoZSBmaWVsZCBbaW4gMjAxN10uIEkm
IzgyMTc7bSBub3Qgc2F5aW5nIHdoZXRoZXIgaGUgd2lsbCBvciB3b24mIzgyMTc7dCBiZS4gSSBk
b24mIzgyMTc7dCB0aGluayBoZSBzaG91bGQgYmUgcGxheWluZyBpbiBoaXMgcm9va2llIHllYXIu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5JZiBLaXplciBkb2VzbiYjODIxNzt0IHNob3cgYWRlcXVhdGUgcHJvbWlz
ZSBpbiBtZWV0aW5ncywgcHJhY3RpY2VzIGFuZCBnYW1lcyBhcyBhIHJvb2tpZSAoYmVjYXVzZSwg
bGV0JiM4MjE3O3MgYmUgaG9uZXN0LCBoZSYjODIxNztzIGxpa2VseSB0byBwbGF5IGF0IHNvbWUg
cG9pbnQgdGhpcyB5ZWFyKSwgdGhlIEJyb3ducyBjb3VsZCBkcmFmdCBhbm90aGVyIHF1YXJ0ZXJi
YWNrIG5leHQgeWVhci4gQWx0aG91Z2gga2lja2luZyB0aGUgY2FuIGRvd24gdGhlIHJvYWQgaXMg
bWFkZGVuaW5nLCB0aGUgMjAxOCBRQiBjbGFzcyBpcyBoaWdobHkgdG91dGVkLCB3aXRoIHRoZSBj
YXZlYXQgdGhhdCBubyBvbmUga25vd3MgaG93IGdvb2QgU291dGhlcm4gQ2FsaWZvcm5pYSYjODIx
NztzIFNhbSBEYXJub2xkLCBVQ0xBJiM4MjE3O3MgSm9zaCBSb3NlbiBhbmQgV3lvbWluZyYjODIx
NztzIEpvc2ggQWxsZW4gd2lsbCBsb29rIGEgeWVhciBmcm9tIG5vdy48L3A+PHA+UmVnYXJkbGVz
cywgdGhlIEJyb3ducyB3aWxsIGJlIGxvYWRlZCB3aXRoIHBpY2tzLiBUaGV5IGhhdmUgMTIgbmV4
dCB5ZWFyLCBpbmNsdWRpbmcgdHdvIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCwgdGhyZWUgaW4gdGhlIHNl
Y29uZCwgdHdvIGluIHRoZSBmb3VydGggYW5kIHR3byBpbiB0aGUgc2l4dGguPC9wPjxwPlRoZXkg
aGF2ZSB1c2VkIHRoZSBwaWNrcyBmcm9tIHRoZSBXZW50eiBkZWFsIGluIGZvdXIgb3RoZXIgdHJh
ZGVzIGFuZCBnYWluZWQgdGhlIGZvbGxvd2luZzo8L3A+PHA+UmVjZWl2ZXIgQ29yZXkgQ29sZW1h
biAoTm8uIDE1IGluIDIwMTYpLCByaWdodCB0YWNrbGUgU2hvbiBDb2xlbWFuIChOby4gNzYsIDIw
MTYpLCBxdWFydGVyYmFjayBDb2R5IEtlc3NsZXIgKE5vLiA5MywgMjAxNiksIHJlY2VpdmVyIFJp
Y2FyZG8gTG91aXMgKE5vLiAxMTQsIDIwMTYpLCBzYWZldHkgRGVycmljayBLaW5kcmVkIChOby4g
MTI5LCAyMDE2KSwgcmVjZWl2ZXIgSm9yZGFuIFBheXRvbiAoTm8uIDE1NCwgMjAxNiksIGd1YXJk
L3RhY2tsZSBTcGVuY2VyIERyYW5nbyAoTm8uIDE2OCwgMjAxNiksIFBlcHBlcnMgKE5vLiAyNSwg
MjAxNyksIEtpemVyIChOby4gNTIsIDIwMTcpLCB0aGUgVGV4YW5zJiM4MjE3OyBmaXJzdC1yb3Vu
ZCBwaWNrIG5leHQgeWVhciBhbmQgdGhlIEVhZ2xlcyYjODIxNzsgc2Vjb25kLXJvdW5kIGNob2lj
ZSBuZXh0IHllYXIuPC9wPjxwPk11Y2ggbGlrZSB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBkcmFmdCwgS2l6
ZXIgbG9va3MgbGlrZSB0aGUga2V5IHRvIHRoZSBkZWFsIHJpZ2h0IG5vdy48L3A+PHAvPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.