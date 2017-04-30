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Browns

Nate Ulrich’s Browns analysis: Good first impression from draft warranted with understanding that QB decisions are defining

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 30, 2017 - 07:25 PM | Updated: May 1, 2017 - 07:38 AM
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In this Nov. 2016, file photo, Notre Dame quarterback DeShone Kizer runs the ball during the team's game against Southern California in Los Angeles. AP Photo/Mark J. Terrill, File)


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