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Nate Ulrich’s Browns analysis: Myles Garrett isn’t no-brainer No. 1 pick, but he’s still the best bet

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 14, 2017 - 02:50 PM
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South Carolina quarterback Perry Orth (left) loses the ball as he is hit by Texas A&M defensive lineman Myles Garrett (right) during the second half of a game, Oct. 31, 2015 in College Station, Texas. (AP Photo/Eric Gay)


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