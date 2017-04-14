All CATEGORIES
☰ Menu

Nate Ulrich’s Browns analysis: Myles Garrett isn’t no-brainer No. 1 pick, but he’s still the best bet

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 14, 2017 - 02:50 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

South Carolina quarterback Perry Orth (left) loses the ball as he is hit by Texas A&M defensive lineman Myles Garrett (right) during the second half of a game, Oct. 31, 2015 in College Station, Texas. (AP Photo/Eric Gay)


MORE IN SPORTS

cavsfans16cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Cavaliers 109, Pacers 108: Cavs survive fourth-quarter rally to hold off Pacers, win Game 1

CLEVELAND: The Cavaliers turned the page and welcomed playoff basketball back to Quicken Loans Arena on Saturday.

tribe16web
Indians 13, Tigers 6: Jose Ramirez hits two three-run homers in rout of Tigers
cavs16cut_06
Cavaliers notebook: Free-throw woes keep Cavs from pulling away in Game 1
LeBron James feels things out, then finishes strong in Cavs’ win over Pacers in playoff opener
cavsfans16cut_01
Fans bring championship confidence despite Cavs’ bumpy regular season
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next