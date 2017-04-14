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Nate Ulrich’s Browns analysis: Myles Garrett isn’t no-brainer No. 1 pick, but he’s still the best bet

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 14, 2017 - 02:50 PM | Updated: April 14, 2017 - 02:55 PM

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