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Nate Ulrich’s Browns analysis: Turning contract talks with Isaiah Crowell into extension should be priority for franchise

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 28, 2017 - 02:09 PM
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Cleveland Browns running back Isaiah Crowell warms up during stretching during practice at the team's training camp facility, Friday in Berea. (AP Photo/Tony Dejak)


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