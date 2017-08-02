All CATEGORIES
☰ Menu

Nate Ulrich’s Browns briefing: Behind Joe Thomas, across from Myles Garrett, rookie Rod Johnson enters NFL in surreal spot

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: August 2, 2017 - 03:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns offensive tackle Roderick Johnson works out during practice at the team's training camp facility, July 28, in Berea. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns03cut_01 Tony Dejak - AP
Nate Ulrich’s Browns briefing: Behind Joe Thomas, across from Myles Garrett, rookie Rod Johnson enters NFL in surreal spot - 11:00 PM

BEREA: Not many NFL players can say they’re a backup to a future member of the Pro Football Hall of Fame.

Not many can say they line up across from the No. 1 overall draft pick every day in practice.

dyer03cut_01
Bob Dyer: Arnold Palmer immortalized at his “Monster” - 11:06 PM
bsnap03cut
Browns training camp snapshot (Day 6): Lineman Desmond Bryant returns to No. 1 defense - 11:00 PM
bsider03cut
Browns rookie Myles Garrett ascends to No. 1 defense, beats Joe Thomas with Bruce Smith watching - 11:06 PM
hsnotes03cut
High school football: Archbishop Hoban’s Nolan Rumler commits to play at the University of Michigan - 10:51 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next