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Nate Ulrich’s Browns briefing: Behind Joe Thomas, across from Myles Garrett, rookie Rod Johnson enters NFL in surreal spot

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: August 2, 2017 - 03:23 PM | Updated: August 3, 2017 - 07:03 AM
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Cleveland Browns offensive tackle Roderick Johnson works out during practice at the team's training camp facility, July 28, in Berea. (AP Photo/Tony Dejak)

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