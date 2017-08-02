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Nate Ulrich’s Browns briefing: Behind Joe Thomas, across from Myles Garrett, rookie Rod Johnson enters NFL in surreal spot

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: August 2, 2017 - 03:23 PM

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