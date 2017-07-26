Nate Ulrich’s Browns briefing: Cody Kessler’s lead in quarterback derby appears to be minuscule at best, optimism about Myles Garrett and more

PHA+DQoJQkVSRUE6IENvZHkgS2Vzc2xlciB3aWxsIGVudGVyIEJyb3ducyB0cmFpbmluZyBjYW1w
IGZpcnN0IGluIHRoZSBxdWFydGVyYmFjayByb3RhdGlvbiwgYnV0IGhl4oCZcyBmYXIgZnJvbSBh
IGxvY2sgdG8gc3RhcnQgdGhlIFNlcHQuIDEwIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIG9wZW5lciBhZ2FpbnN0
IHRoZSBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVsZXJzLjwvcD4NCjxwPg0KCUFuZCByb29raWUgRGVTaG9uZSBL
aXplciBpcyB0aGUgYmV0dGVyIGJldCB0byB3aW4gdGhlIHN0YXJ0aW5nIGpvYi48L3A+DQo8cD4N
CglUaGUgdHJ1dGggaXMgdGhpcyBjb21wZXRpdGlvbiBpcyB3aWRlIG9wZW4sIHdpdGggS2Vzc2xl
ciwgS2l6ZXIgYW5kIEJyb2NrIE9zd2VpbGVyIGxlZ2l0aW1hdGUgY2FuZGlkYXRlcyB0byBzdGFy
dCBXZWVrIDEuPC9wPg0KPHA+DQoJU28gY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gcmV2ZWFsaW5nIEtlc3Ns
ZXIgd2lsbCBvcGVuIGNhbXAgVGh1cnNkYXkgYXRvcCB0aGUgZGVwdGggY2hhcnQgaXNu4oCZdCBw
YXJhbW91bnQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcQ29keSB3aWxsIHdhbGsgb3V0IHRoZXJlIGZpcnN0LCBh
bmQgd2XigJlsbCBnaXZlIGhpbSBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0aGVyZSzigJ0gSmFja3NvbiBzYWlk
IFdlZG5lc2RheSwgYXBwZWFyaW5nIGFsb25nc2lkZSBoZWFkIG9mIGZvb3RiYWxsIG9wZXJhdGlv
bnMgU2FzaGkgQnJvd24gZHVyaW5nIGEgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlLiDigJxPYnZpb3VzbHksIEJy
b2NrIGFuZCBEZVNob25lIGFuZCBLZXZpbiBbSG9nYW5dLCBhbGwgdGhvc2UgZ3V5cyB3aWxsIGdl
dCByZXBzLiBUaGlzIGlzIGEgY29tcGV0aXRpb24uIFNvbWVib2R5IGhhcyB0byB3YWxrIG91dCB0
aGVyZSBmaXJzdC4gV2XigJl2ZSBtYWRlIGEgZGVjaXNpb24gaXQgd2lsbCBiZSBDb2R5LjwvcD4N
CjxwPg0KCeKAnEhl4oCZcyBzdGlsbCB0aGUgZ3V5IHdobyBkZW1vbnN0cmF0ZXMsIHdobyBrbm93
cyB0aGUgb2ZmZW5zZSB0aGUgYmVzdC4gSGXigJlzIHRoZSBndXkgdGhhdOKAmXMgcGxheWVkIHRo
ZSBtb3N0IGZvb3RiYWxsIGZvciB1cyBpbiB0aGF0IGdyb3VwLCBhbmQgSSB0aGluayBoZSBkZXNl
cnZlcyB0aGUgY2hhbmNlIHRvIHdhbGsgb3V0IHRoZXJlIGZpcnN0LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRo
ZSBsYXN0IHRpbWUgdGhlIEJyb3ducyB3ZXJlIG9uIHRoZSBwcmFjdGljZSBmaWVsZCwgS2Vzc2xl
ciBhbmQgS2l6ZXIgc3BsaXQgcmVwcyB3aXRoIHRoZSBOby4gMSBvZmZlbnNlIHRocm91Z2hvdXQg
dGhlIHRocmVlLWRheSBtYW5kYXRvcnkgbWluaWNhbXAgaW4gbWlkLUp1bmUuPC9wPg0KPHA+DQoJ
S2l6ZXIgaGFzIHRoZSBwcm90b3R5cGljYWwgc2l6ZSBhbmQgYXJtIHN0cmVuZ3RoIEphY2tzb24g
d2FudHMgaGlzIHN0YXJ0ZXIgdG8gcG9zc2Vzcywgbm90IEtlc3NsZXIsIHdobyB3ZW50IDAtOCBh
cyBhIHN0YXJ0ZXIgbGFzdCBzZWFzb24gYW5kIGZhaWxlZCB0byBzYXRpc2Z5IEphY2tzb27igJlz
IGRlc2lyZSBmb3IgYSBjb25zaXN0ZW50IGRlZXAtYmFsbCB0aHJlYXQuPC9wPg0KPHA+DQoJU28g
d2hldGhlciBLaXplciBjYW4gbWFzdGVyIHRoZSBpbnRyaWNhY2llcyBvZiBKYWNrc29u4oCZcyBv
ZmZlbnNlIOKAlCBhbmQgdGhlIGxlYXJuaW5nIGN1cnZlIGlzIHN0ZWVwIGZvciBhbnkgcm9va2ll
IOKAlCBlbm91Z2ggaW4gY2FtcCB0byBjb252aW5jZSB0aGUgY29hY2ggaGUgc2hvdWxkIHN0YXJ0
IHJpZ2h0IGF3YXkgaXMgdGhlIG15c3RlcnkuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiB3aWxsIGxlYW4g
b24gZGF0YSBhbmQgaGlzIGV4cGVyaWVuY2Ugd29ya2luZyB3aXRoIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyB0byBk
ZXRlcm1pbmUgd2hldGhlciBLaXplciBpcyByZWFkeSB0byByb2xsIGluIFdlZWsgMS48L3A+DQo8
cD4NCgnigJxJ4oCZdmUgYmVlbiBmb3J0dW5hdGUgaW4gdGhpcyBkaXZpc2lvbiB0byBicmluZyBh
IGNvdXBsZSBndXlzIFtCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zIHF1YXJ0ZXJiYWNrIEpvZSBGbGFjY28gYW5k
IEtlc3NsZXJdIGFsb25nIHdobyB3ZXJlIHJvb2tpZXMgYW5kIGtub3cgaG93IHRoZXkgcGxheSBh
bmQgaG93IHlvdXIgdGVhbSBmdW5jdGlvbnMgYW5kIHBsYXlzIGFyb3VuZCB0aGVtLOKAnSBKYWNr
c29uIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiBtdXN0IGxpa2UgdGhlIHdheSB0aGUgc3RhcnRp
bmcgb2ZmZW5zZSBoYXMgcHJhY3RpY2VkIHdpdGggS2l6ZXIgdGh1cyBmYXIuIEhlIGhhZCBzb21l
IGltcHJlc3NpdmUgdHdvLW1pbnV0ZSBkcmlsbHMgZHVyaW5nIG1hbmRhdG9yeSBtaW5pY2FtcCwg
bGVhZGluZyBzY29yaW5nIGRyaXZlcyBtb3JlIG9mdGVuIHRoYW4gS2Vzc2xlciBhbmQgT3N3ZWls
ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiB3b3VsZG7igJl0IGRldGFpbCBoaXMgcGxhbiBmb3IgUUIg
cHJhY3RpY2UgcmVwcywgYnV0IHRoZXJl4oCZcyBubyByZWFzb24gdG8gdGhpbmsgS2l6ZXIgd29u
4oCZdCBjb250aW51ZSB0byByZWNlaXZlIHNpZ25pZmljYW50IHRpbWUgd2l0aCB0aGUgZmlyc3Qg
dW5pdC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGUgY3JlYW0ga2luZCBvZiByaXNlcyB0byB0aGUgdG9wLOKA
nSBKYWNrc29uIHNhaWQuIOKAnFNvIHRoZXkgd2lsbCBzdGFydCB0byBzZXBhcmF0ZSB0aGVtc2Vs
dmVzIGFzIHdlIGdvLCBhbmQgYXMgdGhhdCBoYXBwZW5zLCB3ZeKAmWxsIG1ha2UgdGhhdCBkZWNp
c2lvbiBhbmQgbWFrZSBzdXJlIHRoYXQgZ3V5IGdldHMgZW5vdWdoIHJlcHMgdG8gYmUgcmVhZHkg
dG8gcGxheS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYWNrc29u4oCZcyB0aW1lbGluZSBmb3IgbmFtaW5nIGEg
c3RhcnRlciBpc27igJl0IHNldHRsZWQsIGVpdGhlciwgbm9yIHNob3VsZCBpdCBiZS48L3A+DQo8
cD4NCglMYXN0IHllYXIsIGhlIG5hbWVkIGZvcm1lciBCcm93bnMgcXVhcnRlcmJhY2sgUm9iZXJ0
IEdyaWZmaW4gSUlJIHRoZSBzdGFydGVyIEF1Zy4gOCwgZm91ciBkYXlzIGJlZm9yZSB0aGUgcHJl
c2Vhc29uIG9wZW5lci4gQnV0IEdyaWZmaW4gdG9vayB2aXJ0dWFsbHkgYWxsIG9mIHRoZSBmaXJz
dC10ZWFtIHNuYXBzIHByZWNlZGluZyB0aGUgYW5ub3VuY2VtZW50LCBhbmQgdGhpcyB5ZWFy4oCZ
cyByYWNlIGlzIGV4dHJlbWVseSB0aWdodC4gU28gZXZlbiB0aG91Z2ggSmFja3NvbiB3b3VsZCBs
aWtlIHRvIG5hbWUgYSBzdGFydGVyIGJlZm9yZSB0aGUgQXVnLiAxMCBleGhpYml0aW9uIG9wZW5l
ciBhZ2FpbnN0IHRoZSBOZXcgT3JsZWFucyBTYWludHMsIGhlIHZvd2VkIG5vdCB0byBydXNoIGhp
cyBkZWNpc2lvbiBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkIGhlIG1heSBuZWVkIHRvIHNlZSBzb21lIHByZXNl
YXNvbiBhY3Rpb24gdG8gbWFrZSB0aGUgY2FsbC48L3A+DQo8cD4NCglTdGFydGVyIG9yIGJ1c3Q/
PC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiBzYWlkIE9zd2VpbGVyIGhhcyBhIGxlZ2l0aW1hdGUgY2hhbmNl
IHRvIHN0YXJ0IHRoZSBvcGVuZXIsIGJ1dCBpZiBoZSBkb2VzbuKAmXQgd2luIHRoZSBqb2IsIGNh
biBoZSBzdXJ2aXZlIHJvc3RlciBjdXRzPzwvcD4NCjxwPg0KCVJlbWVtYmVyLCBPc3dlaWxlciB3
YXMgYW4gYWZ0ZXJ0aG91Z2h0IGluIGEgTWFyY2ggdHJhZGUgd2l0aCB0aGUgSG91c3RvbiBUZXhh
bnMuIFRoZSBCcm93bnMgZXhlY3V0ZWQgdGhlIGRlYWwgYmVjYXVzZSB0aGV5IHdhbnRlZCBhIDIw
MTggc2Vjb25kLXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2suIFRoZSBUZXhhbnMgd2FudGVkIHRoZSAkMTYgbWls
bGlvbiBndWFyYW50ZWVkIG9uIE9zd2VpbGVy4oCZcyBjb250cmFjdCBvZmYgdGhlaXIgYm9va3Mg
YWZ0ZXIgaGUgcHJvdmVkIHRvIGJlIGEgYnVzdCBhcyBhIGZyZWUtYWdlbmN5IGFjcXVpc2l0aW9u
IGFuZCBjbGFzaGVkIHdpdGggY29hY2ggQmlsbCBP4oCZQnJpZW4gbGFzdCBzZWFzb24uPC9wPg0K
PHA+DQoJQnJvd24gaW5zaXN0ZWQga2VlcGluZyBhICQxNiBtaWxsaW9uIGJhY2t1cCBxdWFydGVy
YmFjayBvbiB0aGUgcm9zdGVyIHdvdWxkbuKAmXQgdmlvbGF0ZSBoaXMgcGhpbG9zb3BoeS48L3A+
DQo8cD4NCgnigJxObyB0ZWFtIGluIHRoZSBzYWxhcnktY2FwIGVyYSBjYW4ganVzdCBiZSBibGlu
ZCB0byBjb250cmFjdHMs4oCdIEJyb3duIHNhaWQuIOKAnC4uLiBXZSBhY3F1aXJlZCBCcm9jaywg
W2FuZF0gd2UgdW5kZXJzdG9vZCBoZSB3YXMgZ29pbmcgdG8gaGF2ZSBhIGNoYW5jZSB0byBjb21l
IGFuZCBlc3RhYmxpc2ggaGltc2VsZiBhcyBhIHN0YXJ0ZXIuIEl0IGRvZXNu4oCZdCBtZWFuIGhl
IGhhZCB0byBiZSB0aGUgc3RhcnRlciBmb3IgaGltIHRvIGJlIG9uIG91ciByb3N0ZXIsIGFuZCBp
dOKAmXMgdGhhdCBzaW1wbGUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQnJvd27igJlzIGNsYWltIGNvdWxkIHZl
cnkgd2VsbCBiZSB0ZXN0ZWQgU2VwdC4gMiwgd2hlbiBhbGwgMzIgTkZMIHRlYW1zIG11c3QgdHJp
bSB0aGVpciByb3N0ZXJzIGZyb20gYSBtYXhpbXVtIG9mIDkwIHBsYXllcnMgdG8gYSBtYXhpbXVt
IG9mIDUzLjwvcD4NCjxwPg0KCU9wdGltaXNtIG9uIHRvcCBwaWNrczwvcD4NCjxwPg0KCURlZmVu
c2l2ZSBlbmQgTXlsZXMgR2FycmV0dCBhbmQgd2lkZSByZWNlaXZlciBDb3JleSBDb2xlbWFuLCB0
aGUgdGVhbeKAmXMgdG9wIHBpY2tzIHRoaXMgeWVhciBhbmQgbGFzdCwgZW5kZWQgbWFuZGF0b3J5
IG1pbmljYW1wIHNpZGVsaW5lZCB3aXRoIGluanVyaWVzLjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCBib3RoIG9m
IHRoZW0gYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIHByYWN0aWNlIFRodXJzZGF5LCBldmVuIHRob3VnaCBubyBv
bmUgc2hvdWxkIGJlIHN1cnByaXNlZCBpZiBpdOKAmXMgb24gYSBsaW1pdGVkIGJhc2lzLjwvcD4N
CjxwPg0KCUdhcnJldHQsIHRoZSBOby4gMSBvdmVyYWxsIHNlbGVjdGlvbiB0aGlzIHllYXIsIHN1
ZmZlcmVkIGEgbGVmdCBsYXRlcmFsIGZvb3Qgc3ByYWluIEp1bmUgMTQgZHVyaW5nIHRoZSBzZWNv
bmQgcHJhY3RpY2Ugb2YgbWFuZGF0b3J5IG1pbmljYW1wLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdlIHdpbGwg
ZGVmaW5pdGVseSBtb25pdG9yIGhpbS4gSSB0aGluayBoZSBpcyB0b3RhbGx5IGhlYWx0aHks4oCd
IEphY2tzb24gc2FpZC4g4oCcTWF5YmUgW2hlXSBoYXMgbm90IGRvbmUgYWxsIHRoZSBjb25kaXRp
b25pbmcgdGhhdCB5b3Ugd291bGQgbGlrZSB0byBzZWUgcmlnaHQgYmVmb3JlIHRyYWluaW5nIGNh
bXAsIGJ1dCBJIHRoaW5rIGhlIGlzIHVwIHRvIHNwZWVkIGFuZCByZWFkeSB0byBnby4gSGUgaXMg
bG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIGl0LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBCcm93bnMgd2lsbCBhbHNv
IG1vbml0b3IgdGhlIHByYWN0aWNlIHRpbWUgb2YgQ29sZW1hbiwgdGhlIDE1dGggb3ZlcmFsbCBw
aWNrIGxhc3QgeWVhciB3aG8gc3VmZmVyZWQgYSBoYW1zdHJpbmcgaW5qdXJ5IE1heSAyNCwgZm9y
Y2luZyBoaW0gdG8gc2l0IG91dCBzZXZlbiBvZiBuaW5lIG9yZ2FuaXplZCB0ZWFtIGFjdGl2aXR5
IHByYWN0aWNlcyBhbmQgYWxsIHRocmVlIGRheXMgb2YgbWFuZGF0b3J5IG1pbmljYW1wLjwvcD4N
CjxwPg0KCeKAnFdl4oCZdmUgY29tZSB1cCB3aXRoIGEgcmVhbGx5IGdvb2QgcGxhbiwgbm90IGZv
ciBqdXN0IENvcmV5IGJ1dCBmb3Igc2V2ZXJhbCBvZiBvdXIgZ3V5cyBhcyB3ZSBtb3ZlIGZvcndh
cmQgdG8gZ2l2ZSB0aGVtIHRoZSBiZXN0IG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGNvbXBldGUgYW5kIGJlIGEg
aHVnZSBwYXJ0IG9mIHByYWN0aWNlIGFuZCB3aGF0IHdl4oCZcmUgZG9pbmcs4oCdIEphY2tzb24g
c2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglPdmVyYWxsLCB0aGUgQnJvd25zIGFyZSDigJx2ZXJ5IGhlYWx0aHks
4oCdIEphY2tzb24gc2FpZCwgd2l0aCB0aGUgZXhjZXB0aW9uIG9mIHJvb2tpZSBjb3JuZXJiYWNr
IEhvd2FyZCBXaWxzb24sIHdob+KAmXMgb24gdGhlIGFjdGl2ZS9waHlzaWNhbGx5IHVuYWJsZSB0
byBwZXJmb3JtIGxpc3Qgd2l0aCBhIGZyYWN0dXJlZCBrbmVlY2FwLjwvcD4NCjxwPg0KCUV4dHJh
IHBvaW50czwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiUJyb3duIHByb21pc2VkIHRvIGxvb2sgdG8gYWRkIGEg
dmV0ZXJhbiB3aWRlIHJlY2VpdmVyLCBhcyBoZSBzaG91bGQuIEtlbm55IEJyaXR0IGlzIHRoZSBv
bmx5IGVzdGFibGlzaGVkIHJlY2VpdmVyIG9uIHRoZSByb3N0ZXIuIOKAnFVudGlsIHdlIGFyZSBh
cyBwcm9kdWN0aXZlIGFzIHdlIHdhbnQgdG8gYmUg4oCUIHdlIHdlcmUgZmFyIGF3YXkgZnJvbSB0
aGF0IGxhc3QgeWVhciDigJQgYXQgdGhhdCBwb3NpdGlvbiwgd2Ugd2lsbCBjb250aW51ZSB0byB0
cnkgdG8gaW1wcm92ZSBpdCzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlKYWNrc29uIGFu
dGljaXBhdGVzIGEg4oCcdHJlbWVuZG91cyBjb21wZXRpdGlvbuKAnSBiZXR3ZWVuIG9mZmVuc2l2
ZSBsaW5lbWVuIFNob24gQ29sZW1hbiBhbmQgQ2FtZXJvbiBFcnZpbmcgZm9yIHRoZSBzdGFydGlu
ZyByaWdodCB0YWNrbGUgam9iLiBUaGUgc21hcnQgbW9uZXkgaXMgb24gQ29sZW1hbi48L3A+DQo8
cD4NCgnigKLigIlKYWNrc29uIG1hZGUgaXQgY2xlYXIgdGhlIHN0YXJ0aW5nIHNhZmV0aWVzIGFy
ZSB1bmRldGVybWluZWQsIGJ1dCBoZSBuYW1lZCAyMDE2IGZvdXJ0aC1yb3VuZCBwaWNrIERlcnJp
Y2sgS2luZHJlZCBmaXJzdCBhbW9uZyB0aGUgY2FuZGlkYXRlcyBhdCBmcmVlIHNhZmV0eS4gSWYg
SmFicmlsbCBQZXBwZXJzIG1lZXRzIHRoZSBjb2FjaGluZyBzdGFmZuKAmXMgZXhwZWN0YXRpb25z
LCB0aGUgMjV0aCBvdmVyYWxsIHBpY2sgaW4gdGhpcyB5ZWFy4oCZcyBkcmFmdCB3aWxsIHN0YXJ0
IGF0IHN0cm9uZyBzYWZldHkuPC9wPg0KPHA+DQoJTmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNv
bS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNv
bS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.