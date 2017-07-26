All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Nate Ulrich’s Browns briefing: Cody Kessler’s lead in quarterback derby appears to be minuscule at best, optimism about Myles Garrett and more

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 26, 2017 - 03:12 PM | Updated: July 27, 2017 - 01:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) throws during the team's organized team activity at its training facility June 6, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns28cut_01 Tony Dejak - AP
Nate Ulrich’s Browns briefing: Rare showdowns with Joe Thomas will be Myles Garrett’s most valuable learning tool in first camp

BEREA: The resources Browns rookie defensive end Myles Garrett has available to him are remarkable.

tribe28cut_1
Indians 2, Angels 1: Home sweet home — Indians complete seven-game homestand sweep
cavs27cut_03
Marla Ridenour: New GM Koby Altman insists Cavaliers are not broken, but it sure looks that way
hotspot29_01
Hot Spot: Take me out to The Game for a bite, a beer and baseball - 9:28 PM
bsnap28cut
Browns training camp snapshot (Day 1): Hue Jackson says DeShone Kizer progressing faster than expected: ‘He’s understanding the offense’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next