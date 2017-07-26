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Nate Ulrich’s Browns briefing: Cody Kessler’s lead in quarterback derby appears to be minuscule at best, optimism about Myles Garrett and more

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 26, 2017 - 03:12 PM | Updated: July 27, 2017 - 01:27 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) throws during the team's organized team activity at its training facility June 6, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)

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