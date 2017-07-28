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BROWNS: TRAINING CAMP

Nate Ulrich’s Browns briefing: DeShone Kizer carrying himself like someone ready to be thrown into fire

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 28, 2017 - 07:13 PM
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Cleveland Browns quarterback DeShone Kizer throws a pass during practice at the team's training camp facility, Friday in Berea. (AP Photo/Tony Dejak)


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