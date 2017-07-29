Nate Ulrich’s Browns briefing: Jimmy Haslam’s message about importance of continuity means nothing until he finally follows through

PHA+QkVSRUE6IEJyb3ducyBvd25lciBKaW1teSBIYXNsYW0gaGFzIG5ldmVyIGhhZCBhIHByb2Js
ZW0gc2F5aW5nIHRoZSByaWdodCB0aGluZ3MgYWJvdXQgY29udGludWl0eS4gSGUganVzdCBoYXMg
YSBodWdlIHByb2JsZW0gbGl2aW5nIGJ5IHRob3NlIHN0YXRlbWVudHMuPC9wPjxwPlNvIHdoZW4g
SGFzbGFtIGVtcGhhc2l6ZWQgU2F0dXJkYXkgdGhhdCBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiwgaGVhZCBv
ZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIFNhc2hpIEJyb3duLCBjaGllZiBzdHJhdGVneSBvZmZpY2Vy
IFBhdWwgRGVQb2Rlc3RhIGFuZCB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBwbGF5ZXIgcGVyc29ubmVsIEFu
ZHJldyBCZXJyeSBhcmUgdGhlIHJpZ2h0IG1lbiB0byBsZWFkIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24sIHRo
YXQgdGhleSYjODIxNztyZSBnb29kLCBzbWFydCBwZW9wbGUgd2hvIGFyZSB3b3JraW5nIHdlbGwg
dG9nZXRoZXIsIGl0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBpbnNwaXJlIGNvbmZpZGVuY2UgdGhhdCBoZSYjODIx
NztsbCBzdGljayB3aXRoIHRoZSBncm91cCBubyBtYXR0ZXIgd2hhdCBhZnRlciB0aGUgMjAxNyBz
ZWFzb24uPC9wPjxwPlJlbWVtYmVyLCBIYXNsYW0gc2VudCBhIHN0cm9uZyBtZXNzYWdlIGFib3V0
IHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIGNvbnRpbnVpdHkganVzdCB0d28geWVhcnMgYWdvIHdoZW4gaGUg
c2FpZCBjb2FjaCBNaWtlIFBldHRpbmUgYW5kIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBSYXkgRmFybWVyIHdl
cmUgaW4gbG9ja3N0ZXAgYW5kIHdlcmUgdGhlIHJpZ2h0IGd1eXMgZm9yIHRoZSBqb2IuPC9wPjxw
PkluIHRoZSBzYW1lIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSwgSGFzbGFtIGV2ZW4gd2VudCBhcyBmYXIgYXMg
dG8gc2F5ICYjODIyMDt3ZSYjODIxNztyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gYmxvdyB0aGluZ3MgdXAmIzgy
MjE7IGFmdGVyIHRoZSAyMDE1IHNlYXNvbi4gV2VsbCwgYWZ0ZXIgUGV0dGluZSBhbmQgRmFybWVy
IGNsYXNoZWQgYW5kIHRoZSBCcm93bnMgd2VudCAzLTEzIHRoYXQgc2Vhc29uLCBIYXNsYW0gYmxl
dyB0aGluZ3MgdXAsIGZpcmluZyBQZXR0aW5lIGFuZCBGYXJtZXIsIHRoZW4gcHJvbW90aW5nIEJy
b3duIGFuZCBoaXJpbmcgRGVQb2Rlc3RhLCBKYWNrc29uIGFuZCBCZXJyeS48L3A+PHA+QWZ0ZXIg
bGFzdCBzZWFzb24mIzgyMTc7cyAxLTE1IGNhdGFzdHJvcGhlLCBsZWdpdGltYXRlIGpvYi1zZWN1
cml0eSBxdWVzdGlvbnMgaGFuZyBvdmVyIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgYmlnd2lncyBhZ2Fpbi4g
IDwvcD48cD5Bc2tlZCBTYXR1cmRheSBpZiBoZSB3b3VsZCBiZSBjb21taXR0ZWQgdG8gY29udGlu
dWl0eSBkZXNwaXRlIHdoYXRldmVyIGhhcHBlbnMgZHVyaW5nIHRoZSB1cGNvbWluZyBzZWFzb24s
IEhhc2xhbSBkaWRuJiM4MjE3O3QgY29tbWl0IHRvIGFueXRoaW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ug
ZmVlbCByZWFsbHkgZ29vZCBhYm91dCB0aGUgcGVvcGxlIHdlIGhhdmUgaW4gcGxhY2UsJiM4MjIx
OyBoZSBzYWlkIGJlZm9yZSB0aGUgdGhpcmQgcHJhY3RpY2Ugb2YgdHJhaW5pbmcgY2FtcC4gJiM4
MjIwO1JlYWxseSBnb29kLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGFzbGFtIHNob3VsZCBmaW5hbGx5IGJlIGNv
bW1pdHRlZCB0byBjb250aW51aXR5LCBub3Qgb25seSBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3O3Mgb2Z0ZW4g
dGhlIGJlc3QgcGF0aCB0byBzdXN0YWluZWQgc3VjY2VzcyBpbiB0aGUgTkZMLCBidXQgYWxzbyBi
ZWNhdXNlIGhlIHNpZ25lZCB1cCBmb3IgYSB1bmlxdWUgYXBwcm9hY2ggd2hlbiBoZSBhc3NlbWJs
ZWQgdGhpcyBmcm9udCBvZmZpY2UuPC9wPjxwPlRoZSBhbmFseXRpY3MtZHJpdmVuIGZyb250IG9m
ZmljZSB0b3JlIHRoZSByb3N0ZXIgZG93biB0byB0aGUgc3R1ZHMgbGFzdCB5ZWFyIHRvIGxhdW5j
aCBhbiBhZ2dyZXNzaXZlIHJlYnVpbGQgZnVlbGVkIGJ5IGEgeW91dGggbW92ZW1lbnQuIERlUG9k
ZXN0YSBjaGFyYWN0ZXJpemVkIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3Mgc3RyYXRlZ3kgdGhhdCB3YXkgZHVy
aW5nIHRoZSBORkwgb3duZXJzIG1lZXRpbmdzIGluIE1hcmNoLCBhbmQgSGFzbGFtIGFkbWl0dGVk
IGhlIGFncmVlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1BhdWwmIzgyMTc7cyBkZXNjcmlwdGlvbiBvZiB0YWtp
bmcgdGhlIGhvdXNlIGRvd24gdG8gdGhlIHN0dWRzIGlzLCBJIHRoaW5rLCBhY2N1cmF0ZSwmIzgy
MjE7IEhhc2xhbSBzYWlkLiA8L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhbHNvIGNsZWFyIHRoZSByb3N0ZXIg
aXMgYmV0dGVyIHRoYW4gaXQgd2FzIGEgeWVhciBhZ28gLS0gYW5kIGl0IHNob3VsZCBiZSBjb25z
aWRlcmluZyB0aGUgZnJhbmNoaXNlIGhhZCBhIGhpc3RvcmljIGFtb3VudCBvZiBzYWxhcnktY2Fw
IHNwYWNlIGFuZCBkcmFmdGVkIDEwIHBsYXllcnMgdGhpcyBvZmZzZWFzb24gLS0gYnV0IGl0IHN0
aWxsIG5lZWRzIHNpZ25pZmljYW50IHVwZ3JhZGVzIGJlZm9yZSBpdCBjb250ZW5kIGZvciBhIHBs
YXlvZmYgc3BvdC4gVGhlIHRlYW0gaGFzIHRyYWRlZCBkb3duIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCBp
biBlYWNoIG9mIHRoZSBsYXN0IHR3byBkcmFmdHMsIHN0b2NrcGlsaW5nIHR3byBwaWNrcyBpbiB0
aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgYW5kIHRocmVlIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaW4gMjAxOC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0xhc3QgeWVhciB3YXMgaGFyZGVyIHRoYW4gd2UgdGhvdWdodCwgT0s/JiM4MjIxOyBIYXNs
YW0gc2FpZC4gJiM4MjIwO05vbmUgb2YgdXMgYXJlIGV4YWN0bHkgc3VyZSB3aGF0JiM4MjE3O2xs
IGhhcHBlbiB0aGlzIHllYXIuIEkga25vdyB3ZSYjODIxNztsbCBiZSBhIGJldHRlciB0ZWFtLiBT
byBJIHRoaW5rIDIwMTggLS0gYW5kIEkmIzgyMTc7bSBub3QgaGVkZ2luZyBteSBiZXRzIC0tIDIw
MTgsIDIwMTksIHlvdSBzaG91bGQgc2VlIGEgc3Vic3RhbnRpYWxseSBiZXR0ZXIgZm9vdGJhbGwg
dGVhbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvIHRoZSBjYXNlIHRvIGdpdmUgSmFja3NvbiBhIHRoaXJkIHNl
YXNvbiBpcyBzdHJvbmcgZGVzcGl0ZSB0aGUgc2NhcnMgY3JlYXRlZCBieSAxLTE1IGFuZCB3aGF0
ZXZlciBsaWVzIGFoZWFkLiBIYXNsYW0gaW5zaXN0ZWQgbGFzdCBzZWFzb24gZGlkbiYjODIxNzt0
IHNoYWtlIGhpcyBjb25maWRlbmNlIGluIEphY2tzb24gcGFydGx5IGJlY2F1c2UgaGUga2VwdCBw
bGF5ZXJzIG1vdGl2YXRlZCB1bnRpbCB0aGUgZW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUg
Zm9ydHVuYXRlIHRvIGhhdmUgSHVlIGFzIGEgY29hY2gsJiM4MjIxOyBIYXNsYW0gc2FpZC4gJiM4
MjIwO0kgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7cyBlc3RhYmxpc2hlZCBhIGdyZWF0IHJhcHBvcnQgaGVyZSB3
aXRoIHRoZSBjb21tdW5pdHksIHdpdGggdGhlIHRlYW0sIHdpdGggdXMsIGFuZCBJIGhvcGUgaGUm
IzgyMTc7bGwgYmUgb3VyIGhlYWQgY29hY2ggZm9yIGEgbG9uZyB0aW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
QnV0IEhhc2xhbSB3aWxsIGZpbmFsbHkgbmVlZCB0byBwcmFjdGljZSB3aGF0IGhlIHByZWFjaGVz
IGFib3V0IGNvbnRpbnVpdHkgZm9yIEphY2tzb24gdG8gZ2V0IGEgZmFpciBzaGFrZS48L3A+PHA+
SGUgaGFzIGZpcmVkIHRocmVlIGhlYWQgY29hY2hlcywgdGhyZWUgR01zLCB0d28gcHJlc2lkZW50
cyBhbmQgYSBDRU8gc2luY2UgaGUgYm91Z2h0IHRoZSBCcm93bnMgZnJvbSBSYW5keSBMZXJuZXIg
Zm9yICQxLjA1IGJpbGxpb24gaW4gT2N0b2JlciAyMDEyLiBObyBjb2FjaCBoYXMgc3Vydml2ZWQg
bW9yZSB0aGFuIHR3byBzZWFzb25zIGR1cmluZyBoaXMgdGVudXJlLiBUaGUgQnJvd25zIGhhdmUg
Z29uZSAxOS01NCBzaW5jZSBoZSB3YXMgYXBwcm92ZWQgYXMgb3duZXIgYW5kIDE1LTQ5IGR1cmlu
ZyBoaXMgZm91ciBmdWxsIHNlYXNvbnMgaW4gY2hhcmdlLCB0aWVkIHdpdGggdGhlIEphY2tzb252
aWxsZSBKYWd1YXJzIGZvciB0aGUgd29yc3QgcmVjb3JkIGluIHRoYXQgc3Bhbi48L3A+PHA+SGFz
bGFtIHNhaWQgaGUgcHV0IGFuIHVuY29udmVudGlvbmFsIGZyb250IG9mZmljZSBpbiBwb3dlciBi
ZWNhdXNlICYjODIyMDt0aGUgZXhhbXBsZSBvZiBzdHVwaWRpdHkgaXMgZG9pbmcgdGhlIHNhbWUg
dGhpbmcgb3ZlciBhbmQgb3ZlciBhZ2FpbiB0aGUgc2FtZSB3YXkuIFdlIGp1c3QgZmVsdCBsaWtl
IHdlIG5lZWRlZCB0byBjaGFuZ2UgYW5kIGRvIHRoaW5ncyBkaWZmZXJlbnRseS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkdpdmluZyBjb250aW51aXR5IGEgY2hhbmNlIGlzIHRoZSBuZXh0IGNoYW5nZSBoZSBuZWVk
cyB0byBtYWtlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGFtIGV4dHJlbWVseSBpbXBhdGllbnQg
cGVyc29uLCYjODIyMTsgSGFzbGFtIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgSSB0aGluayB3ZSYjODIxNzt2
ZSBsZWFybmVkIHRoZSBoYXJkIHdheSBpZiB5b3Ugd2FudCB0byBkbyB0aGlzIGFuZCBkbyBpdCBy
aWdodCwgYnVpbGRpbmcgdGhyb3VnaCB0aGUgZHJhZnQgYW5kIGJlaW5nIHBhdGllbnQgYW5kIGdl
dHRpbmcgdGhlIHJpZ2h0IHBlb3BsZSBpbiBwbGFjZSBpcyB0aGUgcmlnaHQgd2F5IHRvIGRvIGl0
LiBTbyBpdCYjODIxNztzIGhhcmQsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIHVuZXF1aXZvY2FsbHkgdGhlIHJp
Z2h0IHRoaW5nIHRvIGRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlbiBkbyB0aGUgcmlnaHQgdGhpbmcuPC9w
PjxwPlByZXNlbnRpbmcgZXZpZGVuY2U8L3A+PHA+SGFzbGFtIHBvaW50ZWQgdG8gdGhlIDIwMTcg
ZHJhZnQgYXMgZXZpZGVuY2UgdGhlIGNvYWNoZXMgYW5kIHRoZSBmcm9udCBvZmZpY2UgYXJlIGlu
IHN5bmMuPC9wPjxwPlRoZSBjb2FjaGluZyBzdGFmZiB3YW50ZWQgdG8gcGljayBkZWZlbnNpdmUg
ZW5kIE15bGVzIEdhcnJldHQgZmlyc3Qgb3ZlcmFsbC4gTWVtYmVycyBvZiB0aGUgZnJvbnQgb2Zm
aWNlIHByZWZlcnJlZCBxdWFydGVyYmFjayBNaXRjaGVsbCBUcnViaXNreSwgd2hvIHdlbnQgdG8g
dGhlIENoaWNhZ28gQmVhcnMgYXQgTm8uIDIuIEJyb3duLCB3aG8mIzgyMTc7cyB0aGUgZmluYWwg
YXV0aG9yaXR5IG9uIHJvc3RlciBkZWNpc2lvbnMsIHNlbGVjdGVkIEdhcnJldHQgd2l0aCB0aGUg
dG9wIGNob2ljZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm90IGhlYWx0aHkgZGVi
YXRlLCB0aGVuIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBhIGhlYWx0aHkgc2l0dWF0
aW9uLCYjODIyMTsgSGFzbGFtIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZXJlIG5lZWRzIHRvIGNv
bnRpbnVhbGx5IGJlIGhlYWx0aHkgZGViYXRlLCBhbmQgd2UgaGF2ZSBsb3RzIG9mIGhlYWx0aHkg
ZGViYXRlIGhlcmUsIHdoaWNoIGlzIEkgdGhpbmsgaXMgaW1wb3J0YW50IGZvciB0aGUgb3ZlcmFs
bCBncm93dGggb2YgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbi4gV2UmIzgyMTc7cmUgZXhjaXRlZCBhYm91dCBN
eWxlcywgYW5kIEkgd2lsbCBuZXZlciBjb21tZW50IG9uIHNvbWVib2R5IHdobyYjODIxNztzIG5v
dCB3aXRoIG91ciB0ZWFtIG9yIHdlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBwaWNrIGJlY2F1c2UgSSBkb24mIzgy
MTc7dCBzZWUgd2hlcmUgaXQgc2VydmVzIGFueSBwdXJwb3NlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWVhc3Vy
aW5nIHN1Y2Nlc3M8L3A+PHA+SGFzbGFtIGhhcyB5ZXQgdG8gcHVibGljbHkgcmV2ZWFsIGhpcyBl
eHBlY3RhdGlvbnMgZm9yIGEgbnVtYmVyIG9mIHdpbnMgYmVmb3JlIGFueSBzZWFzb24sIGluY2x1
ZGluZyB0aGUgaW1taW5lbnQgb25lLjwvcD48cD5TbyBob3cgd2lsbCBoZSBtZWFzdXJlIHN1Y2Nl
c3MgdGhpcyB5ZWFyPzwvcD48cD4mIzgyMjA7V2lucyBhbmQgbG9zc2VzIGFyZSBhIHBhcnQgb2Yg
aXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBkb3VidCBhYm91dCB0
aGF0LiBCdXQgSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGhvdyBvdXIgdGVhbSBwZXJmb3Jtcy4gRG8gd2Ug
Y29tZSBiYWNrPyBEbyB3ZSB3aW4gY2xvc2UgZ2FtZXM/IERvIHdlIGNvbWUgZnJvbSBiZWhpbmQg
YW5kIHdpbiBhIGdhbWU/IERvIHdlIGJlYXQgYSBnb29kIHRlYW0/IERvIHdlIHdpbiBhIGdhbWUg
b24gdGhlIHJvYWQ/IEFyZSB5b3VuZ2VyIHBsYXllcnMgZ2V0dGluZyBiZXR0ZXI/PC9wPjxwPiYj
ODIyMDtCb3RoIEh1ZSBhbmQgUGF1bCB0YWxrIGFib3V0IHNtYWxsIHdpbnMuIEkga25vdyB0aGV5
JiM4MjE3O3JlIHNldHRpbmcgZ29hbHMgZm9yIHRoZSBpbmRpdmlkdWFsIHBsYXllcnMgLS0gc21h
bGwgd2lucyBmb3IgdGhlbSBpbmRpdmlkdWFsbHkuIFNvIEkgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBhIGNv
bGxlY3Rpb24gb2YgYWxsIHRob3NlIHR5cGVzIG9mIHRoaW5ncy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlFCIGRl
Y2lzaW9uPC9wPjxwPkhhc2xhbSB3YXMgYXNrZWQgaWYgaGUgY291bGQgbGl2ZSB3aXRoIHRoZSBn
cm93aW5nIHBhaW5zIG9mIHN0YXJ0aW5nIGEgcm9va2llIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHNob3VsZCBKYWNr
c29uIGRlY2lkZSBEZVNob25lIEtpemVyIGlzIHJlYWR5IHRvIHBsYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGF0JiM4MjE3O3MgYSBkZWNpc2lvbiB0aGF0IEh1ZSB3aWxsIG1ha2UsJiM4MjIxOyBoZSByZXBs
aWVkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBub3QgbGlrZSB0aGlzIGlzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGhl
JiM4MjE3O3MgZXZlciBiZWVuIHRocm91Z2ggdGhpcy4gU2FzaCBhbmQgQS5CLiBhbmQgUGF1bCB3
aWxsIGJlIGludm9sdmVkLCBidXQgaXQgd2lsbCBiZSBIdWUmIzgyMTc7cyBjYWxsIGF0IHRoZSBl
bmQuIEFuZCB3aGF0ZXZlciB0aGV5IGRlY2lkZSB0bywgd2UmIzgyMTc7bGwgZnVsbHkgc3VwcG9y
dCwgYW5kIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgZ28gaW50byBpdCB3aXRoIHRoZWlyIGV5ZXMgd2lkZSBvcGVu
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9o
aW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBG
b2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9O
YXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hB
Qko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9h
Ymouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9h
Pi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.