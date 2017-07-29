Nate Ulrich’s Browns briefing: Jimmy Haslam’s message about importance of continuity means nothing until he finally follows through

PHA+QkVSRUE6IEJyb3ducyBvd25lciBKaW1teSBIYXNsYW0gaGFzIG5ldmVyIGhhZCBhIHByb2Js
ZW0gc2F5aW5nIHRoZSByaWdodCB0aGluZ3MgYWJvdXQgY29udGludWl0eS4gSGUganVzdCBoYXMg
YSBodWdlIHByb2JsZW0gbGl2aW5nIGJ5IHRob3NlIHN0YXRlbWVudHMuPC9wPjxwPlNvIHdoZW4g
SGFzbGFtIGVtcGhhc2l6ZWQgU2F0dXJkYXkgdGhhdCBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiwgaGVhZCBv
ZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIFNhc2hpIEJyb3duLCBjaGllZiBzdHJhdGVneSBvZmZpY2Vy
IFBhdWwgRGVQb2Rlc3RhIGFuZCB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBwbGF5ZXIgcGVyc29ubmVsIEFu
ZHJldyBCZXJyeSBhcmUgdGhlIHJpZ2h0IG1lbiB0byBsZWFkIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24sIHRo
YXQgdGhleSYjODIxNztyZSBnb29kLCBzbWFydCBwZW9wbGUgd2hvIGFyZSB3b3JraW5nIHdlbGwg
dG9nZXRoZXIsIGl0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBpbnNwaXJlIGNvbmZpZGVuY2UgdGhhdCBoZSYjODIx
NztsbCBzdGljayB3aXRoIHRoZSBncm91cCBubyBtYXR0ZXIgd2hhdCBhZnRlciB0aGUgMjAxNyBz
ZWFzb24uPC9wPjxwPlJlbWVtYmVyLCBIYXNsYW0gc2VudCBhIHN0cm9uZyBtZXNzYWdlIGFib3V0
IHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIGNvbnRpbnVpdHkganVzdCB0d28geWVhcnMgYWdvIHdoZW4gaGUg
c2FpZCBjb2FjaCBNaWtlIFBldHRpbmUgYW5kIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBSYXkgRmFybWVyIHdl
cmUgaW4gbG9ja3N0ZXAgYW5kIHdlcmUgdGhlIHJpZ2h0IGd1eXMgZm9yIHRoZSBqb2IuPC9wPjxw
PkluIHRoZSBzYW1lIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSwgSGFzbGFtIGV2ZW4gd2VudCBhcyBmYXIgYXMg
dG8gc2F5ICYjODIyMDt3ZSYjODIxNztyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gYmxvdyB0aGluZ3MgdXAmIzgy
MjE7IGFmdGVyIHRoZSAyMDE1IHNlYXNvbi4gV2VsbCwgYWZ0ZXIgUGV0dGluZSBhbmQgRmFybWVy
IGNsYXNoZWQgYW5kIHRoZSBCcm93bnMgd2VudCAzLTEzIHRoYXQgc2Vhc29uLCBIYXNsYW0gYmxl
dyB0aGluZ3MgdXAsIGZpcmluZyBQZXR0aW5lIGFuZCBGYXJtZXIsIHRoZW4gcHJvbW90aW5nIEJy
b3duIGFuZCBoaXJpbmcgRGVQb2Rlc3RhLCBKYWNrc29uIGFuZCBCZXJyeS48L3A+PHA+QWZ0ZXIg
bGFzdCBzZWFzb24mIzgyMTc7cyAxLTE1IGNhdGFzdHJvcGhlLCBsZWdpdGltYXRlIGpvYi1zZWN1
cml0eSBxdWVzdGlvbnMgaGFuZyBvdmVyIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgYmlnd2lncyBhZ2Fpbi48
L3A+PHA+QXNrZWQgU2F0dXJkYXkgaWYgaGUgd291bGQgYmUgY29tbWl0dGVkIHRvIGNvbnRpbnVp
dHkgZGVzcGl0ZSB3aGF0ZXZlciBoYXBwZW5zIGR1cmluZyB0aGUgdXBjb21pbmcgc2Vhc29uLCBI
YXNsYW0gZGlkbiYjODIxNzt0IGNvbW1pdCB0byBhbnl0aGluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGZl
ZWwgcmVhbGx5IGdvb2QgYWJvdXQgdGhlIHBlb3BsZSB3ZSBoYXZlIGluIHBsYWNlLCYjODIyMTsg
aGUgc2FpZCBiZWZvcmUgdGhlIHRoaXJkIHByYWN0aWNlIG9mIHRyYWluaW5nIGNhbXAuICYjODIy
MDtSZWFsbHkgZ29vZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhhc2xhbSBzaG91bGQgZmluYWxseSBiZSBjb21t
aXR0ZWQgdG8gY29udGludWl0eSwgbm90IG9ubHkgYmVjYXVzZSBpdCYjODIxNztzIG9mdGVuIHRo
ZSBiZXN0IHBhdGggdG8gc3VzdGFpbmVkIHN1Y2Nlc3MgaW4gdGhlIE5GTCwgYnV0IGFsc28gYmVj
YXVzZSBoZSBzaWduZWQgdXAgZm9yIGEgdW5pcXVlIGFwcHJvYWNoIHdoZW4gaGUgYXNzZW1ibGVk
IHRoaXMgZnJvbnQgb2ZmaWNlLjwvcD48cD5UaGUgYW5hbHl0aWNzLWRyaXZlbiBmcm9udCBvZmZp
Y2UgdG9yZSB0aGUgcm9zdGVyIGRvd24gdG8gdGhlIHN0dWRzIGxhc3QgeWVhciB0byBsYXVuY2gg
YW4gYWdncmVzc2l2ZSByZWJ1aWxkIGZ1ZWxlZCBieSBhIHlvdXRoIG1vdmVtZW50LiBEZVBvZGVz
dGEgY2hhcmFjdGVyaXplZCB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIHN0cmF0ZWd5IHRoYXQgd2F5IGR1cmlu
ZyB0aGUgTkZMIG93bmVycyBtZWV0aW5ncyBpbiBNYXJjaCwgYW5kIEhhc2xhbSBhZG1pdHRlZCBo
ZSBhZ3JlZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtQYXVsJiM4MjE3O3MgZGVzY3JpcHRpb24gb2YgdGFraW5n
IHRoZSBob3VzZSBkb3duIHRvIHRoZSBzdHVkcyBpcywgSSB0aGluaywgYWNjdXJhdGUsJiM4MjIx
OyBIYXNsYW0gc2FpZC4gPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgYWxzbyBjbGVhciB0aGUgcm9zdGVyIGlz
IGJldHRlciB0aGFuIGl0IHdhcyBhIHllYXIgYWdvICYjODIxMjsgYW5kIGl0IHNob3VsZCBiZSBj
b25zaWRlcmluZyB0aGUgZnJhbmNoaXNlIGhhZCBhIGhpc3RvcmljIGFtb3VudCBvZiBzYWxhcnkt
Y2FwIHNwYWNlIGFuZCBkcmFmdGVkIDEwIHBsYXllcnMgdGhpcyBvZmZzZWFzb24gJiM4MjEyOyBi
dXQgaXQgc3RpbGwgbmVlZHMgc2lnbmlmaWNhbnQgdXBncmFkZXMgYmVmb3JlIGl0IGNvbnRlbmQg
Zm9yIGEgcGxheW9mZiBzcG90LiBUaGUgdGVhbSBoYXMgdHJhZGVkIGRvd24gaW4gdGhlIGZpcnN0
IHJvdW5kIGluIGVhY2ggb2YgdGhlIHBhc3QgdHdvIGRyYWZ0cywgc3RvY2twaWxpbmcgdHdvIHBp
Y2tzIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCBhbmQgdGhyZWUgaW4gdGhlIHNlY29uZCBpbiAyMDE4Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7TGFzdCB5ZWFyIHdhcyBoYXJkZXIgdGhhbiB3ZSB0aG91Z2h0LCBPSz8mIzgy
MjE7IEhhc2xhbSBzYWlkLiAmIzgyMjA7Tm9uZSBvZiB1cyBhcmUgZXhhY3RseSBzdXJlIHdoYXQm
IzgyMTc7bGwgaGFwcGVuIHRoaXMgeWVhci4gSSBrbm93IHdlJiM4MjE3O2xsIGJlIGEgYmV0dGVy
IHRlYW0uIFNvIEkgdGhpbmsgMjAxOCAmIzgyMTI7IGFuZCBJJiM4MjE3O20gbm90IGhlZGdpbmcg
bXkgYmV0cyAmIzgyMTI7IDIwMTgsIDIwMTksIHlvdSBzaG91bGQgc2VlIGEgc3Vic3RhbnRpYWxs
eSBiZXR0ZXIgZm9vdGJhbGwgdGVhbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvIHRoZSBjYXNlIHRvIGdpdmUg
SmFja3NvbiBhIHRoaXJkIHNlYXNvbiBpcyBzdHJvbmcgZGVzcGl0ZSB0aGUgc2NhcnMgY3JlYXRl
ZCBieSAxLTE1IGFuZCB3aGF0ZXZlciBsaWVzIGFoZWFkLiBIYXNsYW0gaW5zaXN0ZWQgbGFzdCBz
ZWFzb24gZGlkbiYjODIxNzt0IHNoYWtlIGhpcyBjb25maWRlbmNlIGluIEphY2tzb24gcGFydGx5
IGJlY2F1c2UgaGUga2VwdCBwbGF5ZXJzIG1vdGl2YXRlZCB1bnRpbCB0aGUgZW5kLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgZm9ydHVuYXRlIHRvIGhhdmUgSHVlIGFzIGEgY29hY2gsJiM4MjIx
OyBIYXNsYW0gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7cyBlc3RhYmxpc2hlZCBhIGdy
ZWF0IHJhcHBvcnQgaGVyZSB3aXRoIHRoZSBjb21tdW5pdHksIHdpdGggdGhlIHRlYW0sIHdpdGgg
dXMsIGFuZCBJIGhvcGUgaGUmIzgyMTc7bGwgYmUgb3VyIGhlYWQgY29hY2ggZm9yIGEgbG9uZyB0
aW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IEhhc2xhbSB3aWxsIGZpbmFsbHkgbmVlZCB0byBwcmFjdGlj
ZSB3aGF0IGhlIHByZWFjaGVzIGFib3V0IGNvbnRpbnVpdHkgZm9yIEphY2tzb24gdG8gZ2V0IGEg
ZmFpciBzaGFrZS48L3A+PHA+SGUgaGFzIGZpcmVkIHRocmVlIGhlYWQgY29hY2hlcywgdGhyZWUg
R01zLCB0d28gcHJlc2lkZW50cyBhbmQgYSBDRU8gc2luY2UgaGUgYm91Z2h0IHRoZSBCcm93bnMg
ZnJvbSBSYW5keSBMZXJuZXIgZm9yICQxLjA1IGJpbGxpb24gaW4gT2N0b2JlciAyMDEyLiBObyBj
b2FjaCBoYXMgc3Vydml2ZWQgbW9yZSB0aGFuIHR3byBzZWFzb25zIGR1cmluZyBoaXMgdGVudXJl
LiBUaGUgQnJvd25zIGhhdmUgZ29uZSAxOS01NCBzaW5jZSBoZSB3YXMgYXBwcm92ZWQgYXMgb3du
ZXIgYW5kIDE1LTQ5IGR1cmluZyBoaXMgZm91ciBmdWxsIHNlYXNvbnMgaW4gY2hhcmdlLCB0aWVk
IHdpdGggdGhlIEphY2tzb252aWxsZSBKYWd1YXJzIGZvciB0aGUgd29yc3QgcmVjb3JkIGluIHRo
YXQgc3Bhbi48L3A+PHA+SGFzbGFtIHNhaWQgaGUgcHV0IGFuIHVuY29udmVudGlvbmFsIGZyb250
IG9mZmljZSBpbiBwb3dlciBiZWNhdXNlICYjODIyMDt0aGUgZXhhbXBsZSBvZiBzdHVwaWRpdHkg
aXMgZG9pbmcgdGhlIHNhbWUgdGhpbmcgb3ZlciBhbmQgb3ZlciBhZ2FpbiB0aGUgc2FtZSB3YXku
IFdlIGp1c3QgZmVsdCBsaWtlIHdlIG5lZWRlZCB0byBjaGFuZ2UgYW5kIGRvIHRoaW5ncyBkaWZm
ZXJlbnRseS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdpdmluZyBjb250aW51aXR5IGEgY2hhbmNlIGlzIHRoZSBu
ZXh0IGNoYW5nZSBoZSBuZWVkcyB0byBtYWtlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGFtIGV4
dHJlbWVseSBpbXBhdGllbnQgcGVyc29uLCYjODIyMTsgSGFzbGFtIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQg
SSB0aGluayB3ZSYjODIxNzt2ZSBsZWFybmVkIHRoZSBoYXJkIHdheSBpZiB5b3Ugd2FudCB0byBk
byB0aGlzIGFuZCBkbyBpdCByaWdodCwgYnVpbGRpbmcgdGhyb3VnaCB0aGUgZHJhZnQgYW5kIGJl
aW5nIHBhdGllbnQgYW5kIGdldHRpbmcgdGhlIHJpZ2h0IHBlb3BsZSBpbiBwbGFjZSBpcyB0aGUg
cmlnaHQgd2F5IHRvIGRvIGl0LiBTbyBpdCYjODIxNztzIGhhcmQsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIHVu
ZXF1aXZvY2FsbHkgdGhlIHJpZ2h0IHRoaW5nIHRvIGRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlbiBkbyB0
aGUgcmlnaHQgdGhpbmcuPC9wPjxwPlByZXNlbnRpbmcgZXZpZGVuY2U8L3A+PHA+SGFzbGFtIHBv
aW50ZWQgdG8gdGhlIDIwMTcgZHJhZnQgYXMgZXZpZGVuY2UgdGhlIGNvYWNoZXMgYW5kIHRoZSBm
cm9udCBvZmZpY2UgYXJlIGluIHN5bmMuPC9wPjxwPlRoZSBjb2FjaGluZyBzdGFmZiB3YW50ZWQg
dG8gcGljayBkZWZlbnNpdmUgZW5kIE15bGVzIEdhcnJldHQgZmlyc3Qgb3ZlcmFsbC4gTWVtYmVy
cyBvZiB0aGUgZnJvbnQgb2ZmaWNlIHByZWZlcnJlZCBxdWFydGVyYmFjayBNaXRjaGVsbCBUcnVi
aXNreSwgd2hvIHdlbnQgdG8gdGhlIENoaWNhZ28gQmVhcnMgYXQgTm8uIDIuIEJyb3duLCB3aG8m
IzgyMTc7cyB0aGUgZmluYWwgYXV0aG9yaXR5IG9uIHJvc3RlciBkZWNpc2lvbnMsIHNlbGVjdGVk
IEdhcnJldHQgd2l0aCB0aGUgdG9wIGNob2ljZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHRoZXJlJiM4MjE3
O3Mgbm90IGhlYWx0aHkgZGViYXRlLCB0aGVuIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7
cyBhIGhlYWx0aHkgc2l0dWF0aW9uLCYjODIyMTsgSGFzbGFtIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5r
IHRoZXJlIG5lZWRzIHRvIGNvbnRpbnVhbGx5IGJlIGhlYWx0aHkgZGViYXRlLCBhbmQgd2UgaGF2
ZSBsb3RzIG9mIGhlYWx0aHkgZGViYXRlIGhlcmUsIHdoaWNoIEkgdGhpbmsgaXMgaW1wb3J0YW50
IGZvciB0aGUgb3ZlcmFsbCBncm93dGggb2YgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbi4gV2UmIzgyMTc7cmUg
ZXhjaXRlZCBhYm91dCBNeWxlcywgYW5kIEkgd2lsbCBuZXZlciBjb21tZW50IG9uIHNvbWVib2R5
IHdobyYjODIxNztzIG5vdCB3aXRoIG91ciB0ZWFtIG9yIHdlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBwaWNrIGJl
Y2F1c2UgSSBkb24mIzgyMTc7dCBzZWUgd2hlcmUgaXQgc2VydmVzIGFueSBwdXJwb3NlLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+TWVhc3VyaW5nIHN1Y2Nlc3M8L3A+PHA+SGFzbGFtIGhhcyB5ZXQgdG8gcHVibGlj
bHkgcmV2ZWFsIGhpcyBleHBlY3RhdGlvbnMgZm9yIGEgbnVtYmVyIG9mIHdpbnMgYmVmb3JlIGFu
eSBzZWFzb24sIGluY2x1ZGluZyB0aGUgaW1taW5lbnQgb25lLjwvcD48cD5TbyBob3cgd2lsbCBo
ZSBtZWFzdXJlIHN1Y2Nlc3MgdGhpcyB5ZWFyPzwvcD48cD4mIzgyMjA7V2lucyBhbmQgbG9zc2Vz
IGFyZSBhIHBhcnQgb2YgaXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBu
byBkb3VidCBhYm91dCB0aGF0LiBCdXQgSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGhvdyBvdXIgdGVhbSBw
ZXJmb3Jtcy4gRG8gd2UgY29tZSBiYWNrPyBEbyB3ZSB3aW4gY2xvc2UgZ2FtZXM/IERvIHdlIGNv
bWUgZnJvbSBiZWhpbmQgYW5kIHdpbiBhIGdhbWU/IERvIHdlIGJlYXQgYSBnb29kIHRlYW0/IERv
IHdlIHdpbiBhIGdhbWUgb24gdGhlIHJvYWQ/IEFyZSB5b3VuZ2VyIHBsYXllcnMgZ2V0dGluZyBi
ZXR0ZXI/PC9wPjxwPiYjODIyMDtCb3RoIEh1ZSBhbmQgUGF1bCB0YWxrIGFib3V0IHNtYWxsIHdp
bnMuIEkga25vdyB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHNldHRpbmcgZ29hbHMgZm9yIHRoZSBpbmRpdmlkdWFs
IHBsYXllcnMgJiM4MjEyOyBzbWFsbCB3aW5zIGZvciB0aGVtIGluZGl2aWR1YWxseS4gU28gSSB0
aGluayBpdCYjODIxNztzIGEgY29sbGVjdGlvbiBvZiBhbGwgdGhvc2UgdHlwZXMgb2YgdGhpbmdz
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UUIgZGVjaXNpb248L3A+PHA+SGFzbGFtIHdhcyBhc2tlZCBpZiBoZSBj
b3VsZCBsaXZlIHdpdGggdGhlIGdyb3dpbmcgcGFpbnMgb2Ygc3RhcnRpbmcgYSByb29raWUgcXVh
cnRlcmJhY2sgc2hvdWxkIEphY2tzb24gZGVjaWRlIERlU2hvbmUgS2l6ZXIgaXMgcmVhZHkgdG8g
cGxheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBhIGRlY2lzaW9uIHRoYXQgSHVlIHdpbGwg
bWFrZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCBsaWtlIHRoaXMgaXMg
dGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaGUmIzgyMTc7cyBldmVyIGJlZW4gdGhyb3VnaCB0aGlzLiBTYXNoIGFu
ZCBBLkIuIGFuZCBQYXVsIHdpbGwgYmUgaW52b2x2ZWQsIGJ1dCBpdCB3aWxsIGJlIEh1ZSYjODIx
NztzIGNhbGwgYXQgdGhlIGVuZC4gQW5kIHdoYXRldmVyIHRoZXkgZGVjaWRlIHRvLCB3ZSYjODIx
NztsbCBmdWxseSBzdXBwb3J0LCBhbmQgdGhleSYjODIxNztsbCBnbyBpbnRvIGl0IHdpdGggdGhl
aXIgZXllcyB3aWRlIG9wZW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmlj
aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8u
Y29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRl
ci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2su
Y29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.