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Browns: Training Camp

Nate Ulrich’s Browns briefing: Rare showdowns with Joe Thomas will be Myles Garrett’s most valuable learning tool in first camp

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 27, 2017 - 01:34 PM | Updated: July 28, 2017 - 10:02 AM
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Cleveland Browns' Myles Garrett runs through drills during rookie minicamp, May 12 in Berea. Garrett has fully recovered from a foot sprain and is ready for training camp, the team announced Wednesday. Garrett, the No. 1 overall pick in this year's draft, suffered a left lateral foot sprain during minicamp in June. (AP Photo/Ron Schwane)


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