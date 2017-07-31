All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Nate Ulrich’s Browns briefing: Starting free safety job Derrick Kindred’s to lose, but he won’t take it for granted after freak accident

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 31, 2017 - 03:05 PM | Updated: August 1, 2017 - 07:09 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this May 2016 file photo, Cleveland Browns defensive back Derrick Kindred (30) goes through special teams drills during rookie camp at the practice facility in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

bsnap01_02 Ron Schwane - AP
Browns training camp snapshot (Day 5): Hue Jackson plans to keep QB order same at least through Friday’s scrimmage

Monday’s developments

dyer01_02
Bob Dyer: World’s top golfer is shoe freak
browns01_05
Nate Ulrich’s Browns briefing: Starting free safety job Derrick Kindred’s to lose, but he won’t take it for granted after freak accident
tribe01_05
Red Sox 6, Indians 2: Rafael Dever’s four hits back Doug Fister as Red Sox beat Indians - 10:13 AM
tsider01
Indians trade for Blue Jays reliever Joe Smith; Josh Tomlin placed on 10-day DL
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next