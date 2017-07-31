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Nate Ulrich’s Browns briefing: Starting free safety job Derrick Kindred’s to lose, but he won’t take it for granted after freak accident

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 31, 2017 - 03:05 PM | Updated: August 1, 2017 - 02:44 PM
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In this May 2016 file photo, Cleveland Browns defensive back Derrick Kindred (30) goes through special teams drills during rookie camp at the practice facility in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)

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