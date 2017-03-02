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NFL Combine 2017: Buckeye to watch — center Pat Elflein

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 2, 2017 - 07:10 PM | Updated: March 3, 2017 - 10:24 AM
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Ohio State offensive lineman Pat Elflein speaks during a news conference at the NFL scouting combine Thursday in Indianapolis. (AP Photo/David J. Phillip)

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