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NFL Combine 2017: Buckeye to watch — cornerback Gareon Conley

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 5, 2017 - 05:21 PM
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Ohio State cornerback Gareon Conley (8) pulls down an interception from Hawaii wide receiver Quinton Pedroza in the second quarter at Ohio Stadium in Columbus in Sept. 2015. Ohio State won, 38-0. (Chris Russell/Columbus Dispatch/TNS)


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