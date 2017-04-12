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NFL Network analysts say Browns would make big mistake if they surprise league by picking QB instead of Myles Garrett at No. 1

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 12, 2017 - 05:20 PM | Updated: April 13, 2017 - 10:29 AM
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Texas A&M defensive end Myles Garrett catches a pass during a drill at the NFL scouting combine, March 5, in Indianapolis. (AP Photo/David J. Phillip)

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