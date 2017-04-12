NFL Network analysts say Browns would make big mistake if they surprise league by picking QB instead of Myles Garrett at No. 1

PHA+TkZMIE5ldHdvcmsgZHJhZnQgYW5hbHlzdHMgRGFuaWVsIEplcmVtaWFoIGFuZCBCdWNreSBC
cm9va3Mgc2FpZCB0aGV5IHdvdWxkIGJlIHNob2NrZWQgaWYgdGhlIEJyb3ducyB3ZXJlIHRvIGRy
YWZ0IE5vcnRoIENhcm9saW5hIHF1YXJ0ZXJiYWNrIE1pdGNoZWxsIFRydWJpc2t5IGZpcnN0IG92
ZXJhbGwgaW5zdGVhZCBvZiBUZXhhcyBBJmFtcDtNIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgTXlsZXMgR2FycmV0
dCwgYW5kIHRoZXkgd291bGQgYWxzbyB2aWV3IHN1Y2ggYSBkZWNpc2lvbiBhcyBhIGNvbG9zc2Fs
IG1pc3Rha2UuPC9wPjxwPkdhcnJldHQgaGFzIGxvbmcgYmVlbiBleHBlY3RlZCB0byBiZWNvbWUg
dGhlIHRvcCBwaWNrIG9uIEFwcmlsIDI3LjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgdGhlIGNh
c2UgZGVzcGl0ZSBFU1BOJiM4MjE3O3MgQWRhbSBTY2hlZnRlciByZXBvcnRpbmcgbGF0ZSBUdWVz
ZGF5IG5pZ2h0IHRoZSBCcm93bnMgYXJlIHNwbGl0IGJldHdlZW4gc2VsZWN0aW5nIEdhcnJldHQg
YW5kIFRydWJpc2t5IGF0IE5vLiAxLiBUaGUgZnJhbmNoaXNlIGFsc28gY291bGQgdHJhZGUgZG93
biBmcm9tIHRoZSB0b3Agc3BvdCwgc29tZXRoaW5nIFNjaGVmdGVyIGFja25vd2xlZGdlZCBhcyBh
IHBvc3NpYmlsaXR5IFdlZG5lc2RheSBvbiBORkwgSW5zaWRlcnMgYW5kIGEgbG9naWNhbCBleHBs
YW5hdGlvbiBmb3IgYW4gdW5uYW1lZCBzb3VyY2UgcHJvdmlkaW5nIHRoZSBhZm9yZW1lbnRpb25l
ZCBpbmZvcm1hdGlvbiBpbiByZXNwb25zZSB0byBhIHJlcG9ydGVyJiM4MjE3O3MgcXVlc3Rpb24u
PC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgYm90dG9tIGxpbmUgaXMgdGhlIG9kZHMgYXBwZWFyIHRvIHJlbWFpbiBp
biBHYXJyZXR0JiM4MjE3O3MgZmF2b3IuPC9wPjxwPk5GTCBOZXR3b3JrIHJlcG9ydGVyIE1pY2hh
ZWwgU2lsdmVyLCBhIGNsb3NlIGZyaWVuZCBvZiBCcm93bnMgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24sIHR3
ZWV0ZWQgV2VkbmVzZGF5LCAmIzgyMjA7OTkgcGVyY2VudCBvZiBORkwgdGFsZW50IGV2YWx1YXRv
cnMgYmVsaWV2ZSBNeWxlcyBHYXJyZXR0IGlzIHRoZSBiZXN0IHBsYXllciBpbiB0aGlzIGRyYWZ0
LiBJbiB0aGUgZW5kIEkgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7bGwgZ28gMS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNjaGVm
dGVyIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IG9uIE5GTCBJbnNpZGVycyBoZSBzdGlsbCBiZWxpZXZlcyBHYXJy
ZXR0ICYjODIyMDt1bHRpbWF0ZWx5IHdpbGwgYmUgdGhlIHBpY2suJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db3Vu
dCBKZXJlbWlhaCBhbmQgQnJvb2tzIGFtb25nIHRob3NlIHdobyBkb24mIzgyMTc7dCBmb3Jlc2Vl
IGEgcXVhcnRlcmJhY2stb3Zlci1HYXJyZXR0IHNjZW5hcmlvIHVuZm9sZGluZyBmb3IgdGhlIEJy
b3ducywgd2hvIGhhdmUgZml2ZSBvZiB0aGUgZmlyc3QgNjUgcGlja3MsIGluY2x1ZGluZyB0d28g
aW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kIChOb3MuIDEgYW5kIDEyIG92ZXJhbGwpLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSYjODIxNztkIGhhdmUgdG8gcGljayBteXNlbGYgdXAgb2ZmIHRoZSBmbG9vciBbaWYgdGhlIEJy
b3ducyBwaWNrZWQgYSBxdWFydGVyYmFjayBpbnN0ZWFkIG9mIEdhcnJldHRdLCBhbmQgdGhlbiBt
eSB0aG91Z2h0IHdvdWxkIGJlIHRoYXQgdGhleSBtYWRlIGEgYmlnIG1pc3Rha2UsJiM4MjIxOyBK
ZXJlbWlhaCwgYSBmb3JtZXIgc2NvdXQgZm9yIHRoZSBCcm93bnMsIEJhbHRpbW9yZSBSYXZlbnMg
YW5kIFBoaWxhZGVscGhpYSBFYWdsZXMsIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGR1cmluZyBhIGNvbmZlcmVu
Y2UgY2FsbC4gJiM4MjIwO1RoZXkgZGVmaW5pdGVseSBoYXZlIGEgbmVlZCBhdCB0aGUgcXVhcnRl
cmJhY2sgcG9zaXRpb24uIFRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gcXVlc3Rpb24gYWJvdXQgaXQuIEkgZG9u
JiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlIHRlYW0gaXMgdmVyeSBnb29kIHJpZ2h0IG5vdy4gSSB0aGluayB0
aGVyZSYjODIxNztzIGEgbG90IG9mIG90aGVyIHBpZWNlcyB0aGF0IG5lZWQgdG8gYmUgaW4gcGxh
Y2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTbyBJIHdvdWxkIHJhdGhlciBjb250aW51ZSB0byBidWlsZCB1cCB0
aGUgcmVzdCBvZiB5b3VyIHJvc3RlciwgYW5kIHRoZW4gYXQgdGhlIHJpZ2h0IHRpbWUsIGluc2Vy
dCB0aGUgcmlnaHQgcXVhcnRlcmJhY2sgYW5kIG1heWJlIHlvdSBjYW4gZmluZCB0aGF0IGd1eSBb
bGF0ZXIgaW4gdGhlIGRyYWZ0XS4gSSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBsb3ZlIGl0IGF0IDEyLCBidXQg
SSBjb3VsZCBhdCBsZWFzdCBqdXN0aWZ5IGl0LiBCdXQgdG8gcGFzcyBvbiBub3Qgb25seSB0aGUg
YmVzdCBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIGRyYWZ0LCBidXQgdGhlIGJlc3QgcGxheWVyIHdobyYjODIxNztz
IGFsc28gYXQgYSBwcmVtaWVyIHBvc2l0aW9uLCB3aGljaCB5b3Ugd291bGQgcHV0IHJpZ2h0IGJl
aGluZCBxdWFydGVyYmFjayBpbiBlZGdlIHJ1c2hlciwgdG8gcHVzaCBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGFs
bCB0aGUgd2F5IHVwIHRoZSBib2FyZCBJIHRoaW5rIHdvdWxkIGJlIGEgaHVnZSBtaXN0YWtlLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGFkdm9jYXRpbmcgZm9yIGEgbG9uZyB0aW1lIHdp
dGggdGhlIEJyb3ducyBpbiB0aGlzIGRyYWZ0IGF0IG9uZSBhbmQgMTIsIGp1c3QgZ2V0IHN1cmVm
aXJlIHBsYXllcnMgeW91IGNhbiBwbHVnIGluIHRoYXQgZ290IGEgY2hhbmNlIHRvIGJlIFBybyBC
b3dsZXJzLiBZb3UgZ2V0IE15bGVzIEdhcnJldHQgYW5kIHlvdSB0ZWFtIGhpbSB1cCB3aXRoIHNv
bWVib2R5IGxpa2UgW0FsYWJhbWEgdGlnaHQgZW5kXSBPLkouIEhvd2FyZCwgSSB0aGluayB5b3Ug
a25vdyBleGFjdGx5IHdoYXQgeW91IGdldCBhbmQgeW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCBidWlsZGluZyBi
bG9jayBwaWVjZXMgdG8gYWRkIHRvIHdoYXQgeW91IGFscmVhZHkgaGF2ZS4gSSBkb24mIzgyMTc7
dCBnZXQgdGhlIGlkZWEgb2YgcmVhY2hpbmcsIGFuZCB0aGF0IHdvdWxkIGJlIGEgbWFqb3ItbGVh
Z3VlIHJlYWNoIHRvIG1lIGlmIHRoZXkgdG9vayBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGF0IG9uZSBvdmVyIE15
bGVzIEdhcnJldHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KZXJlbWlhaCBzYWlkIHRoaXMgeWVhciYjODIxNztz
IHF1YXJ0ZXJiYWNrIGNsYXNzIGxhY2tzICYjODIyMDt0b3AtdGllciB0YWxlbnQuJiM4MjIxOyBI
ZSBoYXMgcmFua2VkIENsZW1zb24mIzgyMTc7cyBEZXNoYXVuIFdhdHNvbiAyOHRoLCBNZW50b3Ig
bmF0aXZlIFRydWJpc2t5IDMybmQgYW5kIE5vdHJlIERhbWUmIzgyMTc7cyBEZVNob25lIEtpemVy
IDMzcmQgb24gaGlzIHRvcC01MCBsaXN0LiBKZXJlbWlhaCBkaWRuJiM4MjE3O3QgaW5jbHVkZSBU
ZXhhcyBUZWNoJiM4MjE3O3MgUGF0cmljayBNYWhvbWVzIGluIGhpcyB0b3AgNTAuPC9wPjxwPkJy
b29rcywgYSBmb3JtZXIgTkZMIGRlZmVuc2l2ZSBiYWNrIHdobyB3b3JrZWQgYXMgYSBzY291dCBm
b3IgdGhlIFNlYXR0bGUgU2VhJiMxNzM7aGF3a3MgYW5kIENhcm9saW5hIFBhbnRoZXJzLCBzYWlk
IGhlIGJlbGlldmVzIGluIHRpbWUgb25lIG9yIHR3byBvZiB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2tzIHdobyB3
aWxsIGJlIGRyYWZ0ZWQgbGF0ZXIgdGhpcyBtb250aCAmIzgyMjA7Y2FuIGVtZXJnZSBhcyBzdGFy
cy4mIzgyMjE7IEhvd2V2ZXIsIGhlIHNhaWQgbm9uZSBvZiB0aGVtIGlzIHdvcnRoeSBvZiB0aGUg
Tm8uIDEgcGljay48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlcmUgaXMgYSBx
dWFydGVyYmFjayB0aGF0IGFueSBvZiB1cyB3b3VsZCBzYXkgaXMgdGhlIGJlc3QgcGxheWVyIGlu
IHRoZSAyMDE3IGNsYXNzLCYjODIyMTsgQnJvb2tzIHNhaWQgZHVyaW5nIHRoZSBjb25mZXJlbmNl
IGNhbGwuICYjODIyMDtXaXRoIE15bGVzIEdhcnJldHQsIHlvdSYjODIxNztyZSBnZXR0aW5nIGEg
Z3V5IHRoYXQgaXMgc29saWQuIEhlIHBsYXlzIGEgcHJlbWllciBwb3NpdGlvbi4gSGUgc2hvdWxk
IGJlIGFibGUgdG8gcGxheSB0aGF0IHBvc2l0aW9uIGZvciB0aGUgbmV4dCBlaWdodCB0byAxMCB5
ZWFycyBhdCBhIHZlcnksIHZlcnkgaGlnaCBsZXZlbCBpbiBhIGRpdmlzaW9uIHdoZXJlIHlvdSBu
ZWVkIHRvIGJlIGFibGUgdG8gZ2V0IGFmdGVyIHRoZSBwYXNzZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBbHNv
LCB3aGVuIHlvdSBjb21lIGRvd24gdG8gMTIsIEkgdGhpbmsgeW91IHN0aWxsIGhhdmUgdG8gZXZh
bHVhdGUgeW91ciBib2FyZCBhbmQgc2VlIHdoZXJlIGRvIHRob3NlIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBzdGFj
ayB1cC4gQnV0IEkmIzgyMTc7bSBub3QgaW5jbGluZWQgdG8gdGFrZSBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGp1
c3QgYmVjYXVzZSB0aGUgcHVibGljIHNlbnRpbWVudCBpcyB0aGF0IHdlIG5lZWQgYSBxdWFydGVy
YmFjayB0byBnZXQgdG8gdGhlIG5leHQgbGV2ZWwuIEkgdGhpbmsgaWYgeW91IGNvbnRpbnVlIHRv
IGJ1aWxkIHVwIHRoZSBhdXhpbGlhcnkgcGllY2VzIGFuZCBqdXN0IHdhaXQgZm9yIHRoZSBxdWFy
dGVyYmFjayB0byBzaG93IHVwLCBJIHRoaW5rIHRoYXQgaXMgYSBiZXR0ZXIgb3Bwb3J0dW5pdHks
IGEgYmV0dGVyIHBsYW4gZm9yIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd25zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXBw
ZWFyaW5nIG9uIE5GTCBJbnNpZGVycywgU2VuaW9yIEJvd2wgRXhlY3V0aXZlIERpcmVjdG9yIFBo
aWwgU2F2YWdlIHNhaWQgdGhlIEJyb3ducyBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgZm9yY2UgYSBxdWFydGVy
YmFjayBhdCBOby4gMSBhbmQgc3VnZ2VzdGVkIHRoZXkgb3VnaHQgdG8gY29uc2lkZXIgdHJhZGlu
ZyBhaGVhZCBvZiB0aGUgTmV3IFlvcmsgSmV0cyBhdCBOby4gNi4gVGhlIEpldHMgaGF2ZSBiZWVu
IGxpbmtlZCB0byBUcnViaXNreSBmb3IgbW9udGhzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB5b3Ug
dGFrZSB0aGUgYmVzdCBhdmFpbGFibGUgdGFsZW50LCB0aGUgYmVzdCBhdmFpbGFibGUgcGxheWVy
IFthdCBOby4gMV0sIGFuZCB0aGVuIHlvdSBmaWd1cmUgb3V0IHdoYXQgdG8gZG8gbmV4dCwmIzgy
MjE7IHNhaWQgU2F2YWdlLCBhIGZvcm1lciBCcm93bnMgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyLiAmIzgyMjA7
Q291bGQgdGhhdCBiZSBhIG1vdmUgdXAgZnJvbSAxMiBpbnRvIHRoZSB0b3AgW2ZpdmVdIGluIGZy
b250IG9mIHRoZSBKZXRzIGFuZCB0YWtlIGEgcXVhcnRlcmJhY2sgdGhlcmU/JiM4MjIxOzwvcD48
cD5JZiBub3QsIHRoZSBCcm93bnMgY291bGQgdGFyZ2V0IGEgcXVhcnRlcmJhY2sgYXQgdGhlIGJl
Z2lubmluZyBvZiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIChOby4gMzMgb3ZlcmFsbCksIGluIGEgdHJhZGUt
dXAgc2NlbmFyaW8gZnJvbSB0aGVyZSBvciB3aXRoIGEgbGF0ZXIgc2VsZWN0aW9uLjwvcD48cD5C
dXQgVHJ1Ymlza3kgaW5zdGVhZCBvZiBHYXJyZXR0IGF0IE5vLiAxPzwvcD48cD5JdCBjYW4mIzgy
MTc7dCBiZSBydWxlZCBvdXQgYmVjYXVzZSBoZWFkIG9mIGZvb3RiYWxsIG9wZXJhdGlvbnMgU2Fz
aGkgQnJvd24gc2FpZCB0d28gd2Vla3MgYWdvIGF0IHRoZSBORkwgb3duZXJzIG1lZXRpbmdzIHRo
ZSBCcm93bnMgd2VyZSBjb25zaWRlcmluZyBtb3JlIHRoYW4gb25lIHBsYXllciB3aXRoIHRoZSB0
b3AgcGljay4gU3RpbGwsIGl0IHdvdWxkIGJlIHN1cnByaXNpbmcuPC9wPjxwPlJlbmRlenZvdXMg
cmV2ZWFsZWQ8L3A+PHA+U291dGhlcm4gQ2FsaWZvcm5pYSBjb3JuZXJiYWNrIEFkb3JlZSYjODIx
NzsgSmFja3NvbiB0b2xkIFNpcml1c1hNIE5GTCBSYWRpbyBoZSBtYWRlIGEgcHJlLWRyYWZ0IHZp
c2l0IHRvIEJyb3ducyBoZWFkcXVhcnRlcnMuPC9wPjxwPk5GTERyYWZ0U2NvdXQuY29tIHByb2pl
Y3RzIEphY2tzb24gdG8gYmVjb21lIGEgc2Vjb25kLSBvciB0aGlyZC1yb3VuZCBwaWNrLiA8L3A+
PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBS
ZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3du
cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9u
IFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJK
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBv
biBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.