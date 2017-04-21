All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

NFL Network’s Mike Mayock says Browns must draft Myles Garrett at No. 1 but shouldn’t trade up from No. 12 for Mitchell Trubisky

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 21, 2017 - 02:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Dec. 28, 2016, file photo, Texas A&M's Myles Garrett (15) tries to get around Kansas State offensive lineman Scott Frantz during the second half of the Texas Bowl NCAA college football game in Houston. Elite speed, quickness and strength add up to a potentially dominant pass rusher with only the need to stay on the field more. Odds-on favorite to be No. 1 overall pick. (AP Photo/Eric Christian Smith, File)


MORE IN SPORTS

browns23 Gerry Broome - AP
2017 NFL Draft: Mitchell Trubisky’s goal to end quarterback curse of hometown Browns fueled him as he waited to start in college

When Mentor native Mitchell Trubisky was a freshman at the University of North Carolina in 2013, he talked to Keith Heckendorf about his goal to one day join his hometown Browns and halt their revolving door of starting quarterbacks.

cavs23_04
Cavaliers’ LeBron James vows to make teams pay from free-throw line, but admits ‘I’m not perfect’
hofvillage23cut_1
As Hall of Fame Village breaks ground Tuesday in Canton, grand vision grows of Disney-esque impact on area
cnotes23_01
Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue takes issue with notion he ‘asked permission’ to bench Kyrie Irving and Kevin Love during comeback
zfoot23_07
University of Akron football: Quarterback competition remains close during annual spring game
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next