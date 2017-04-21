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NFL Network’s Mike Mayock says Browns must draft Myles Garrett at No. 1 but shouldn’t trade up from No. 12 for Mitchell Trubisky

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 21, 2017 - 02:56 PM
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FILE - In this Dec. 28, 2016, file photo, Texas A&M's Myles Garrett (15) tries to get around Kansas State offensive lineman Scott Frantz during the second half of the Texas Bowl NCAA college football game in Houston. Elite speed, quickness and strength add up to a potentially dominant pass rusher with only the need to stay on the field more. Odds-on favorite to be No. 1 overall pick. (AP Photo/Eric Christian Smith, File)


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