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NFL Network’s Mike Mayock says Browns must draft Myles Garrett at No. 1 but shouldn’t trade up from No. 12 for Mitchell Trubisky

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 21, 2017 - 02:56 PM | Updated: April 21, 2017 - 03:05 PM

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