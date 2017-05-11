All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

NFL rejects reinstatement bid of suspended Browns wide receiver Josh Gordon, who can reapply this fall

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 11, 2017 - 11:59 AM | Updated: May 12, 2017 - 01:46 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Aug. 18, 2016 photo, Cleveland Browns wide receiver Josh Gordon runs the ball during practice before an NFL preseason game against the Atlanta Falcons, in Cleveland. A person with knowledge of the decision tells The Associated Press that Browns wide receiver Josh Gordon has been denied reinstatement by the NFL. The person, speaking on condition of anonymity because the decision has not been announced publicly, says Gordon can reapply for reinstatement in the fall. Gordon has been suspended several times by the league, including the current ban for violating the NFLs substance abuse policy. (AP Photo/Ron Schwane)

ON THE WEB

MORE IN SPORTS

tribe13cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Twins 1, Indians 0: Indians waste strong outing by Josh Tomlin in loss to Twins

CLEVELAND: Indians starting pitcher Josh Tomlin and Minnesota Twins starter Ervin Santana dueled at 7 p.m. Friday at Progressive Field, rather than the in middle of a dusty, Western town at high noon. In the end, one early strike by the Twins proved to be enough, as the Indians’ offense never answered in a 1-0 loss.

marla13cut_01
Marla Ridenour: With playoff preparation starting in November, it might as well be Michigan for Cavaliers coach Tyronn Lue
browns13cut_1
Browns rookie strong safety Jabrill Peppers denies accusation of recreational drug use, sits out first practice
Indians notebook: Corey Kluber yet to throw off a mound; injury updates in the outfield
bsider13cut_02
Browns rookie Caleb Brantley says he looks forward to truth coming out amid allegations he punched woman
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next