All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

NFL rejects reinstatement bid of suspended Browns wide receiver Josh Gordon, who can reapply this fall

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 11, 2017 - 11:59 AM | Updated: May 12, 2017 - 01:46 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Aug. 18, 2016 photo, Cleveland Browns wide receiver Josh Gordon runs the ball during practice before an NFL preseason game against the Atlanta Falcons, in Cleveland. A person with knowledge of the decision tells The Associated Press that Browns wide receiver Josh Gordon has been denied reinstatement by the NFL. The person, speaking on condition of anonymity because the decision has not been announced publicly, says Gordon can reapply for reinstatement in the fall. Gordon has been suspended several times by the league, including the current ban for violating the NFLs substance abuse policy. (AP Photo/Ron Schwane)

ON THE WEB

MORE IN SPORTS

Having a friend in Richard Jefferson and the support of his Cavs teammates has helped Channing Frye cope with the deaths of his parents - 12:33 PM

INDEPENDENCE: Mother’s Day is Sunday, Father’s Day is not far behind and Richard Jefferson worries.

tribe13cut_01
Twins 1, Indians 0: Indians waste strong outing by Josh Tomlin in loss to Twins
marla13cut_01
Marla Ridenour: With playoff preparation starting in November, it might as well be Michigan for Cavaliers coach Tyronn Lue
Browns rookie Myles Garrett has already received tips from new mentor Bruce Smith: ‘I’ve got to take his advice and run with it’ - 2:02 PM
browns13cut_1
Browns rookie strong safety Jabrill Peppers denies accusation of recreational drug use, sits out first practice
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next