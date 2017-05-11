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NFL rejects reinstatement bid of suspended Browns wide receiver Josh Gordon, who can reapply this fall

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 11, 2017 - 11:59 AM | Updated: May 11, 2017 - 03:53 PM
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In this Aug. 18, 2016, file photo, Cleveland Browns wide receiver Josh Gordon runs the ball during practice before a preseason game against the Atlanta Falcons, in Cleveland. A person with knowledge of the decision tells The Associated Press that Browns wide receiver Josh Gordon has been denied reinstatement by the NFL. The person, speaking on condition of anonymity because the decision has not been announced publicly, says Gordon can reapply for reinstatement in the fall. Gordon has been suspended several times by the league, including the current ban for violating the NFLs substance abuse policy. (AP Photo/Ron Schwane, File)

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