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NFL Scouting Combine 2017: Buckeye to watch — wide receiver/running back Curtis Samuel

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 4, 2017 - 04:51 PM
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