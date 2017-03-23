Notre Dame quarterback DeShone Kizer succeeds in using pro day to rebound from disappointing combine

PHA+U2V2ZXJhbCBkcmFmdCBhbmFseXN0cyB0aG91Z2h0IHRoZSBwcm90b3R5cGljYWwgc2l6ZSBh
bmQgYXJtIHN0cmVuZ3RoIG9mIE5vdHJlIERhbWUgcXVhcnRlcmJhY2sgRGVTaG9uZSBLaXplciB3
b3VsZCBhbGxvdyBoaW0gdG8gc3RlYWwgdGhlIHNob3cgZWFybGllciB0aGlzIG1vbnRoIGF0IHRo
ZSBORkwgU2NvdXRpbmcgQ29tYmluZS48L3A+PHA+SXQgc2ltcGx5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXBw
ZW4uPC9wPjxwPktpemVyIHN0cnVnZ2xlZCB3aXRoIGhpcyBmb290d29yayBhbmQgYWNjdXJhY3kg
YXQgdGhlIGNvbWJpbmUgd2hpbGUgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEmIzgyMTc7cyBNaXRjaGVsbCBUcnVi
aXNreSBhbmQgQ2xlbXNvbiYjODIxNztzIERlc2hhdW4gV2F0c29uIHRocml2ZWQgZHVyaW5nIHRo
ZWlyIHRocm93aW5nIHNlc3Npb25zIGFuZCBzZWVtaW5nbHkgc2hvd2VkIE5GTCB0YWxlbnQgZXZh
bHVhdG9ycyB3aHkgdGhleSBzaG91bGQgZm9ybSB0aGUgdG9wIHRpZXIgb2YgcXVhcnRlcmJhY2tz
IGluIEFwcmlsJiM4MjE3O3MgZHJhZnQgd2l0aCBLaXplciBhbmQgVGV4YXMgVGVjaCYjODIxNztz
IFBhdHJpY2sgTWFob21lcyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHdhdmUuPC9wPjxwPktpemVyIHJlYWxpemVk
IGFsbCBvZiB0aGlzIGVudGVyaW5nIE5vdHJlIERhbWUmIzgyMTc7cyBwcm8gZGF5IG9uIFRodXJz
ZGF5LCBhbmQgdGhlIFRvbGVkbyBuYXRpdmUgcmVjZWl2ZWQgZmF2b3JhYmxlIHJldmlld3Mgb25j
ZSBoaXMgd29ya291dCB3YXMgY29tcGxldGUgaW4gU291dGggQmVuZCwgSW5kaWFuYS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBhIGNsZWFyIHF1ZXN0aW9uIG1hcmsgb24gc29tZSBvZiB0aGUgY29u
c2lzdGVuY3kgd2l0aCBzb21lIHRocm93cyBhbmQgc29tZSBhY2N1cmFjeSB0aGluZ3MsIHNvIEkg
d2FudGVkIHRvIGNvbWUgb3V0IGFuZCBzaG93IHdoYXQgSSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHdvcmtpbmcg
b24gZm9yIHRoZSBsYXN0IHR3byBtb250aHMsJiM4MjIxOyBLaXplciBzYWlkIG9uIE5GTCBOZXR3
b3JrLiAmIzgyMjA7RGVmaW5pbmcgbXkgZm9vdHdvcmssIGRlZmluaW5nIG15IG1lY2hhbmljcyBh
bmQgc2hvd2luZyB0aGF0IEkgY2FuIGJlIGEgY29uc2lzdGVudCB0aHJvd2VyIGF0IHRoZSBoaWdo
ZXN0IGxldmVsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RVNQTiBkcmFmdCBhbmFseXN0IFRvZGQgTWNTaGF5IHNh
aWQgb24gdGhlIGFpciBLaXplciAmIzgyMjA7bG9va2VkIGdvb2QmIzgyMjE7IGF0IHRoZSBwcm8g
ZGF5IGFuZCAmIzgyMjA7YSBsb3QgYmV0dGVyJiM4MjIxOyB0aGFuIGhlIGRpZCBhdCB0aGUgY29t
YmluZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHNhdyB0aGUgYmlnIGFybSBhbmQgZXhwZWN0ZWQgdG8gc2Vl
IHRoYXQsJiM4MjIxOyBNY1NoYXkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1BoeXNpY2FsbHksIGhlIGhhcyBldmVy
eXRoaW5nIHlvdSBsb29rIGZvci4gQ29tZXMgZnJvbSBjZW50cmFsIGNhc3RpbmcgaW4gdGVybXMg
b2YgYW4gTkZMIHF1YXJ0ZXJiYWNrLCA2LTQgYW5kIGNoYW5nZSwgMjM3IHBvdW5kcywgYmlnIGhh
bmRzLCBiaWcgYXJtLCBtb2JpbGUuIEJ1dCBjb25zaXN0ZW5jeSwgZXNwZWNpYWxseSB3aXRoIGhp
cyBhY2N1cmFjeSwgaGFzIGFsd2F5cyBiZWVuIHRoZSBxdWVzdGlvbiBtYXJrLiBJIHRoaW5rIHRo
ZSBiaWcgdGhpbmcgSSB3YXMgbG9va2luZyBmb3IgYXQgbGVhc3QgdG9kYXkgd2FzIHRoZSBmb290
d29yayB1bmRlciBjZW50ZXIgW2JlY2F1c2UgaGUgcGxheWVkIGFsbW9zdCBleGNsdXNpdmVseSBp
biB0aGUgc2hvdGd1biBhdCBOb3RyZSBEYW1lXS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0F0IHRoZSBjb21iaW5l
LCBoZSByZWFsbHkgc3RydWdnbGVkIHdpdGggdGhhdCwgYW5kIEkgdGhvdWdodCB0b2RheSBoZSBz
aG93ZWQgc29tZSBpbXByb3ZlbWVudC4gSSBjb3VudGVkIGZpdmUgdGhyb3dzIHRoYXQgd2VyZSBv
ZmYgW291dCBvZiBtb3JlIHRoYW4gNjAgcGFzc2VzXSwgYW5kIHRoZXkgd2VyZSBhbGwgaW4gdGhl
IG1pZGRsZSBvZiB0aGUgZmllbGQsIGRlZXAgY3Jvc3NlcnMsIGluLWN1dHRpbmcgcm91dGVzLiBI
ZSBkaWQgYSBncmVhdCBqb2IgSSB0aG91Z2h0IG9uIG1vc3RseSB0aGUgZGVlcCBiYWxscywgZXNw
ZWNpYWxseSB0aGUgb25lcyBkb3duIHRoZSByaWdodCBhbmQgdGhlIGxlZnQgcmFpbC4gU28gb3Zl
cmFsbCBhIHZlcnkgZ29vZCBkYXkgZnJvbSBEZVNob25lIEtpemVyLCBhbmQgd2Ugc2F3IGtpbmQg
b2Ygd2hhdCB3ZSBleHBlY3RlZCB0byBzZWUgaW4gdGVybXMgb2YgdGhlIGFybSBzdHJlbmd0aCBh
bmQgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gbWFrZSB2ZXJ5IGRpZmZpY3VsdCB0aHJvd3MgbG9vayBlYXN5LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+QnJvd25zIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIGF0dGVuZGVkIE9oaW8gU3RhdGUm
IzgyMTc7cyBwcm8gZGF5IG9uIFRodXJzZGF5IGluc3RlYWQgb2YgZ29pbmcgdG8gTm90cmUgRGFt
ZSwgYnV0IHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gY29uZHVjdCBhIHByaXZhdGUg
d29ya291dCB3aXRoIEtpemVyIGJlY2F1c2UgaXQgcHJlZmVycyB0aGF0IHNldHRpbmcgdG8gc2Ny
aXB0ZWQgcHJvIGRheXMuPC9wPjxwPlRoZSBCcm93bnMgd2VyZSByZXByZXNlbnRlZCBhdCBLaXpl
ciYjODIxNztzIHBybyBkYXkgYnkgc2NvdXQgQ29sdG9uIENoYXBwbGUsIGEgc291cmNlIHNhaWQu
IE1jU2hheSBhbHNvIHNhaWQgS2l6ZXIgcmVjZW50bHkgaGFkIGFuICYjODIyMDtpbmRpdmlkdWFs
IGludGVydmlldyYjODIyMTsgd2l0aCB0aGUgQnJvd25zLjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIHdpbGwg
bGlrZWx5IGRyYWZ0IFRleGFzIEEmYW1wO00gZGVmZW5zaXZlIGVuZCBNeWxlcyBHYXJyZXR0IGZp
cnN0IG92ZXJhbGwgb24gQXByaWwgMjcsIGJ1dCB0aGV5IGNvdWxkIGFkZHJlc3MgdGhlaXIgZXZl
cmxhc3RpbmcgbmVlZCBmb3IgYSBxdWFydGVyYmFjayBhdCBOby4gMTIgb3ZlcmFsbC48L3A+PHA+
TWNTaGF5IHJhbmtzIFRydWJpc2t5IGFuZCBXYXRzb24gYWhlYWQgb2YgS2l6ZXIsIGJ1dCBoZSBz
YWlkIEtpemVyICYjODIyMDtoYXMgdGhlIGJpZ2dlc3QgdXBzaWRlJiM4MjIxOyBvZiB0aGUgcXVh
cnRlcmJhY2tzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VHJ1Ymlza3kgaGFkIHRoZSBtb3N0IGNvbnNpc3RlbnQg
dGFwZSBpbiB0ZXJtcyBvZiBqdXN0IHBhc3NpbmcgYW5kIHRoZSB0eXBlIG9mIHRocm93cyB5b3Ug
aGF2ZSB0byBtYWtlIGF0IHRoZSBuZXh0IGxldmVsLCBhbmQgV2F0c29uIGhhcyB0aGUgcmVzdW1l
IGFuZCB0aGUgaW50YW5naWJsZXMgdGhhdCBhcmUganVzdCByYXJlIGFuZCBlbGl0ZSwmIzgyMjE7
IE1jU2hheSBzYWlkLiAmIzgyMjA7U28gaXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IG1ha2VzIHRoaXMgYSB2ZXJ5
IGRpZmZpY3VsdCBwcm9jZXNzIGFuZCB2ZXJ5IGRpZmZpY3VsdCBmb3IgdGVhbXMgbGlrZSBTYW4g
RnJhbmNpc2NvIHBpY2tpbmcgYXQgTm8uIDIsIENsZXZlbGFuZCBhdCBvbmUgYW5kIDEyLCBDaGlj
YWdvIGF0IE5vLiAzLCBsb29raW5nIGZvciB0aGVpciBmdXR1cmUgZnJhbmNoaXNlIHF1YXJ0ZXJi
YWNrLiBUaGVyZSYjODIxNztzIGFuIHVua25vd24gd2l0aCBlYWNoIG9uZSBvZiB0aGVzZSB0b3Ag
cXVhcnRlcmJhY2tzLiBCdXQgSSBkbyB0aGluayBpdCYjODIxNztzIFdhdHNvbiBhbmQgVHJ1Ymlz
a3ksIGFuZCB0aGVuIEtpemVyJiM4MjE3O3MganVzdCBhIGxpdHRsZSBiaXQgYmVoaW5kLCBwcm9i
YWJseSBsYXRlciBmaXJzdCB0byBlYXJseSBzZWNvbmQtcm91bmQgcmFuZ2UuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5NY1NoYXkgc2FpZCBLaXplciBzaG91bGQgc2l0IGZvciBhdCBsZWFzdCBhIHllYXIgYmVoaW5k
IGFuIGVzdGFibGlzaGVkIE5GTCBzdGFydGVyLCB3b3JrIG9uIGhpcyBtZWNoYW5pY3Mgd2l0aCBh
IHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBjb2FjaCwgbGVhcm4gaG93IHRvIHByZXBhcmUgYXMgYSBwcm9mZXNzaW9u
YWwgYW5kIG1hdHVyZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RlU2hvbmUgS2l6ZXIgd29uJiM4MjE3O3QgYmUg
dGhlIGZpcnN0IFFCIGRyYWZ0ZWQsIG1heWJlIG5vdCB0aGUgMm5kLCBidXQgaW4gMyB5ZWFycyBo
ZSB3aWxsIGJlIHRoZSBiZXN0IFFCIHRvIGNvbWUgb3V0IG9mIHRoaXMgY2xhc3MuIEJvb2sgaXQh
JiM4MjIxOyBmb3JtZXIgQ2hpY2FnbyBCZWFycyBzY291dGluZyBkaXJlY3RvciBHcmVnIEdhYnJp
ZWwgdHdlZXRlZC48L3A+PHA+WWV0IG90aGVyIGFuYWx5c3RzIGhhdmUgY3JpdGljaXplZCBLaXpl
ciYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uIHRvIGxlYXZlIE5vdHJlIERhbWUgYWZ0ZXIgaGlzIHJlZHNoaXJ0
IHNvcGhvbW9yZSBzZWFzb24uIEhlIHdlbnQgOC0zIGFzIGEgc3RhcnRlciBpbiAyMDE1IGJ1dCA0
LTggdGhpcyBwYXN0IHNlYXNvbi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgdWx0aW1hdGUgZGVjaXNpb24g
anVzdCBjYW1lIHdpdGgganVzdCBsb29raW5nIG15c2VsZiBpbiB0aGUgbWlycm9yIGFuZCBmaWd1
cmluZyBvdXQgd2hvIEkgd2FzIGFuZCB3aGVyZSBJIHdhcyBpbiBteSBkZXZlbG9wbWVudCwmIzgy
MjE7IEtpemVyIHNhaWQgb24gTkZMIE5ldHdvcmsuICYjODIyMDtRdWl0ZSBmcmFua2x5LCBJIGZl
ZWwgY29uZmlkZW50IGluIHdobyBJIGFtLiBNeSBhYmlsaXR5IHRvIHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIGdh
bWUgYm90aCBwcmUgYW5kIHBvc3Qtc25hcCwgbXkgYWJpbGl0eSB0byB0aHJvdyB0aGUgYmFsbCBk
b3duIHRoZSBmaWVsZCwgbXkgc2l6ZSwgbXkgYXdhcmVuZXNzIGFuZCBleHBlcmllbmNlIHRoYXQg
SSYjODIxNzt2ZSBoYWQgaGVyZS4gTXkgdWx0aW1hdGUgZ29hbCBoYXMgYWx3YXlzIGJlZW4gdG8g
d2luIGEgU3VwZXIgQm93bCwgYW5kIGFzIGEgZmFtaWx5LCB0YWxrZWQgdG8gYSBsb3Qgb2YgcGVv
cGxlIHdobyB3ZXJlIGNsb3NlIHRvIG1lLCB3ZSBkZWNpZGVkIHRoYXQgdGhpcyBpcyB0aGUgdGlt
ZSBmb3IgbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ob3RyZSBEYW1lIGNvYWNoIEJyaWFuIEtlbGx5IHNwb2tl
IG9uIE5GTCBOZXR3b3JrIGFzIGlmIEtpemVyIHRvb2sgYSBzdGVwIGluIHRoZSByaWdodCBkaXJl
Y3Rpb24gZHVyaW5nIGhpcyBwcm8gZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBsb3ZlZCBoaXMgcHJlc2Vu
Y2UgdG9kYXkuIEhlIHRvb2sgY29udHJvbCBvZiB0aGUgZHJpbGxzLCYjODIyMTsgS2VsbHkgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0EgbG90IG9mIHBlb3BsZSB3ZXJlIGFza2luZyBhYm91dCB0aGF0LCB0aGF0IGxl
YWRlcnNoaXAuIE9mIGNvdXJzZSwgaGUgd2VudCBpbiBhcyBhIHlvdW5nIHBsYXllciBpbiAmIzgy
MTc7MTUsICYjODIxNzsxNiB3YXMgb25seSBoaXMgc2Vjb25kIHllYXIgc3RhcnRpbmcuIEJ1dCBJ
IHRoaW5rIGhpcyBtYWtldXAgaXMgb25lIHRoYXQgaGUgY2FuIGJlIHRoYXQgbGVhZGVyIGJlY2F1
c2Ugd2Uga25vdyBhYm91dCBoaXMgYXJtIHRhbGVudC4gSSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3MgYmVl
biB3ZWxsLWRvY3VtZW50ZWQuIEJ1dCBoZSBoYXMgYWxsIG9mIHRob3NlIG90aGVyIGZlYXR1cmVz
IHlvdSBuZWVkIGFzIHdlbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmlj
aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8u
Y29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRl
ci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2su
Y29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.