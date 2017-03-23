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Notre Dame quarterback DeShone Kizer succeeds in using pro day to rebound from disappointing combine

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 23, 2017 - 04:41 PM | Updated: March 24, 2017 - 08:51 AM
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Quarterback DeShone Kizer passes during Notre Dame pro day, Thursday inside the Loftus Sports Center in South Bend, Ind. (Robert Franklin/South Bend Tribune via AP)

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